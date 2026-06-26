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V Slovenskom rozhlase sa koná finále súťaže Slávik Slovenska 2026
V základných - školských kolách tejto najstaršej speváckej súťaže detí sa v 34. ročníku zúčastnilo vyše 22.000 detí z vyše 2000 základných a umeleckých škôl či z centier voľného času na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - V koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave sa v piatok koná národné finálové kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026. V poradí 34. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v sólovej interpretácii ľudovej piesne má celkovo 24 finalistov. TASR o tom informoval spoluzakladateľ a dlhoročný organizátor súťaže Peter Štilicha.
Garantom súťaže, ktorá „otvára brány talentovaným spevákom zo všetkých kútov Slovenska“, je od jej začiatkov v roku 1991 Peter Dvorský. Operný spevák takisto predsedá ústrednej porote, zloženej z našich popredných interpretov ľudovej piesne a zo známych osobností hudobného sveta. „Medzi nimi nebude chýbať napríklad pani Anka Šatanová, popredná interpretka slovenskej ľudovej piesne z Podpoľania,“ dodal Štilicha.
Ako ďalej uviedol, na galakoncerte so začiatkom o 15.00 h udelí porota zlatých, strieborných a bronzových slávikov v troch súťažných kategóriách. „Mladých sólistov, interpretov ľudových piesní z celého Slovenska, bude sprevádzať Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu (OĽUN) pod vedením prednika Andreja Zahorca,“ poznamenal Štilicha a pripomenul, že OĽUN oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho trvania a so Slávikom Slovenska je spojený od roku 1991.
V základných - školských kolách tejto najstaršej speváckej súťaže detí sa v 34. ročníku zúčastnilo vyše 22.000 detí z vyše 2000 základných a umeleckých škôl či z centier voľného času na Slovensku.
Podujatie, ktoré organizuje občianske združenie Slávik Slovenska, podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Spolok hudobného folklóru, Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský.
Garantom súťaže, ktorá „otvára brány talentovaným spevákom zo všetkých kútov Slovenska“, je od jej začiatkov v roku 1991 Peter Dvorský. Operný spevák takisto predsedá ústrednej porote, zloženej z našich popredných interpretov ľudovej piesne a zo známych osobností hudobného sveta. „Medzi nimi nebude chýbať napríklad pani Anka Šatanová, popredná interpretka slovenskej ľudovej piesne z Podpoľania,“ dodal Štilicha.
Ako ďalej uviedol, na galakoncerte so začiatkom o 15.00 h udelí porota zlatých, strieborných a bronzových slávikov v troch súťažných kategóriách. „Mladých sólistov, interpretov ľudových piesní z celého Slovenska, bude sprevádzať Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu (OĽUN) pod vedením prednika Andreja Zahorca,“ poznamenal Štilicha a pripomenul, že OĽUN oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho trvania a so Slávikom Slovenska je spojený od roku 1991.
V základných - školských kolách tejto najstaršej speváckej súťaže detí sa v 34. ročníku zúčastnilo vyše 22.000 detí z vyše 2000 základných a umeleckých škôl či z centier voľného času na Slovensku.
Podujatie, ktoré organizuje občianske združenie Slávik Slovenska, podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Spolok hudobného folklóru, Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský.