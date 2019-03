V slovenských pohoriach platí druhý lavínový stupeň

Sneh z posledného sneženia je na väčšine miest všeobecne dobre spevnený, s oteplením a slnkom počas dňa jeho stabilita klesá.

Liptovský Hrádok 31. marca (TASR) – V slovenských pohoriach aktuálne prevláda mierna lavínová hrozba, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Podľa Marka Biskupiča zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je na horách typická jarná situácia.



Sneh z posledného sneženia je na väčšine miest všeobecne dobre spevnený, s oteplením a slnkom počas dňa jeho stabilita klesá. „Uvoľnenie lavíny z mokrého snehu je možné najmä na strmých svahoch pri väčšom dodatočnom zaťažení. Na slnkom osvietených svahoch môžeme už predpoludním očakávať samovoľné lavíny a splazy z mokrého snehu, samozrejme s maximálnym výskytom popoludní,“ povedal v nedeľu Biskupič.



Ráno bolo na horách jasno a prevažne bezvetrie, alebo len slabý vietor. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od plus jeden do plus šesť stupňov Celzia.