V slovenských pohoriach platí len malé lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Liptovský Hrádok 13. marca (TASR) - V slovenských pohoriach platí v piatok len malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počasie počas piatku bude ovplyvňovať okraj tlakovej výše a rozpadajúci sa studený front. Naďalej bude veľmi teplo, teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 1900 metrov nad morom (m n. m.). Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
V noci sneh stuhne a cez deň sa vplyvom prílevu teplého vzduchu a slnečného žiarenia bude natápať, a to najmä v stredných polohách na južných expozíciách. Vplyvom polooblačného počasia nebude natápanie tak výrazné ako v predošlých dňoch.
„V najvyšších polohách sme na lokálnych miestach počas predošlého dňa zaznamenali aj snehové zrážky. Tu sa nachádza vlhký nový sneh v malej hrúbke. Aktuálna situácia je v teréne dobre rozpoznateľná, pozor na väčšiu hrúbku premočeného snehu, na severných expozíciách najvyšších polôh naopak pozor na ojedinelé snehové vankúše nafúkaného snehu,“ priblížilo stredisko.
Sneh v noci stuhne a následne cez deň opäť mäkne, najmä v stredných polohách. „Ojedinele sa môže vyskytnúť v priebehu dňa slabé sneženie. Na severnej strane pohorí, prípade zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter,“ doplnilo SLP s tým, že výška snehovej pokrývky je výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.
