Liptovský Hrádok 24. marca (TASR) - V slovenských pohoriach platí v nedeľu malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.



"Prechodom studeného frontu sa snehová pokrývka stabilizovala, zamrzla a stvrdla. Od 1000 metrov nad morom sú očakávané snehové zrážky do desiatich centimetrov. Nový sneh bude západným vetrom previevaný na východne orientované svahy, kde sa ojedinele môžu vyskytnúť menšie snehové dosky a vankúše. Nebezpečné miesta sa vyskytnú len zriedkavo, a to najmä na záveterných žľaboch, kde bude nafúkané väčšie množstvo snehu na starom podklade," doplnil Biskupič.



Ako dodal, povrch snehu je na južne orientovaných svahoch tvrdý až ľadový. Na tvrdom podklade bude vietor nepravidelne ukladať nový sneh. Na vysoko položených severných svahoch sa ešte vyskytuje suchý voľný sneh. Výška nového snehu bude do desiatich centimetrov. V nižších a stredných polohách je už len nesúvislá vrstva snehu.