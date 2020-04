V slovenských pohoriach už niekoľko dní vládne malá lavínová hrozba

Liptovský Hrádok 9. apríla (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí už niekoľko dní vo všetkých pohoriach Slovenska. Snehová pokrývka je vo všeobecnosti dobre spevnená, s výnimkou extrémne strmých svahov. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Uvoľniť lavínu je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, a to najmä na južných svahoch. Tu sa vplyvom osvetlenia a oteplenia môžu tvoriť splazy alebo malé lavíny z ťažkého mokrého snehu. Naopak, na severných tienistých svahoch sa stále môže nachádzať vrstva voľného prachového snehu," upozornil Bešinský.



Ráno bolo na horách jasno, teplota sa pohybovala v rozmedzí od plus jedného do plus siedmich stupňov Celzia. Fúkal slabý vietor s rýchlosťou v nárazoch do siedmich metrov za sekundu. V noci a nadránom podľa Bešinského mrzlo už iba v najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza už len v polohách od 1300 metrov nad morom, a to iba vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách.