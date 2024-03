V smere na hraničný priechod s Ukrajinou čaká vyše tisíc kamiónov

Košice/Vyšné Nemecké 15. marca (TASR) - V smere na Ukrajinu na slovenských cestách aktuálne čaká na vybavenie alebo je odstavených viac ako tisíc kamiónov. V kolóne pred hraničným priechodom Vyšné Nemecké je to zhruba 400 kamiónov, na Humenskej ceste v Michalovciach stálo v piatok ráno viac ako 200 a na diaľnici D1 od Bidoviec viac ako 700 nákladných automobilov.



Kolóna pred hraničným priechodom Vyšné Nemecké - Užhorod aktuálne končí medzi obcami Orechová a Tibava. "Čakacie doby na výstupe zo SR pre nákladnú dopravu sa pohybujú na úrovni piatich až šiestich dní," uviedla pre TASR hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická. Situácia pred hraničným priechodom sa v porovnaní s predchádzajúcimi dňami podľa nej nezmenila a vybavovací proces prebieha štandardným spôsobom. "Za uplynulých 24 hodín bolo na výstupe zo SR vybavených 220 nákladných motorových vozidiel," informovala v piatok.



Kamióny smerujúce na Vyšné Nemecké policajti odstavujú na diaľnici D1, a to v smere od kruhového objazdu pri obci Bidovce v okrese Košice-okolie. "Dnes ráno tam stálo 735 kamiónov. Policajti prichádzajúce kamióny odstavujú aj na Humenskej ceste v Michalovciach, tam ich dnes ráno stálo takmer 210," uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Niektorí kamionisti využívajú možnosť dostať sa na územie Ukrajiny cez Maďarsko. Na maďarskom hraničnom priechode Záhon na vstupe na Ukrajinu však už taktiež stojí veľké množstvo vozidiel a Maďarsko kamióny odstavuje. Týka sa to aj nákladných áut prichádzajúcich zo Slovenska z hraničných priechodov Slovenské Nové Mesto a Milhosť. Dochádza tak k vytváraniu kolón nákladných vozidiel. "Dnes ráno však na rýchlostnej ceste R4 pred vstupom do Maďarskej republiky nestálo ani jedno nákladné vozidlo," konštatovala Ivanová.



Pri odstavených kamiónoch je znížená maximálne povolená rýchlosť. Polícia žiada všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť a vyzýva ich, aby neohrozovali stojacich kamionistov či službukonajúcich policajtov bezohľadnou rýchlou jazdou.