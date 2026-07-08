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V smere na Mariánsku horu vybudovali novú cyklistickú trasu
Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na dva samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty.
Autor TASR
Levoča 8. júla (TASR) - Región Spiša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj (PSK) investoval viac ako 590.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že šesť kilometrov dlhá trasa bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta.
„Podarila sa jedna z ďalších cyklotrás od takzvaného Dolinského mosta na Kúty, ktorá smeruje na Mariánsku horu. Je to naozaj frekventovaná časť, ktorú využívajú cyklisti, turisti, ale aj miestni,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský (KDH). Trasa je vytvorená z prírodného materiálu a jej súčasťou je aj cykloprístrešok.
Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na dva samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prvý úsek s dĺžkou 3,6 kilometra sa začína napojením na cestu tretej triedy v Levočskej doline a prechádza koridorom lesnej cesty, kde sa v rámci stavebných prác zjednotila šírka vozovky na tri metre. „Druhý úsek meria približne 2,4 kilometra a začína sa priamo pri pútnickom mieste Mariánska hora, odkiaľ vedie v koridore miestnej komunikácie. Neskôr trasa pokračuje v lesnej časti a končí sa na križovatke lesných ciest Kúty,“ dodala Jeleňová.
Oprava účelovej komunikácie okrem obnovy samotného povrchu zahŕňala aj komplexnú úpravu odvodnenia. Na niektorých miestach sa tam vyčistili, opravili a doplnili priepusty, odvodňovacie žľaby a priekopy. Na trase pribudlo i nové oplotenie a turistické značenie. Pôvodné staré zábrany nahradili moderné cyklistické krídlové rampy, ktoré okrem zamedzenia vjazdu motorových vozidiel slúžia aj na prirodzené spomalenie cyklistov.
„Naším zámerom je pokračovať ďalej a zvyšnými tromi kilometrami prepojiť Mariánsku horu, Dolinský most a Uložu jednou krásnou cyklotrasou,“ uzavrel Majerský.
„Podarila sa jedna z ďalších cyklotrás od takzvaného Dolinského mosta na Kúty, ktorá smeruje na Mariánsku horu. Je to naozaj frekventovaná časť, ktorú využívajú cyklisti, turisti, ale aj miestni,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský (KDH). Trasa je vytvorená z prírodného materiálu a jej súčasťou je aj cykloprístrešok.
Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na dva samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prvý úsek s dĺžkou 3,6 kilometra sa začína napojením na cestu tretej triedy v Levočskej doline a prechádza koridorom lesnej cesty, kde sa v rámci stavebných prác zjednotila šírka vozovky na tri metre. „Druhý úsek meria približne 2,4 kilometra a začína sa priamo pri pútnickom mieste Mariánska hora, odkiaľ vedie v koridore miestnej komunikácie. Neskôr trasa pokračuje v lesnej časti a končí sa na križovatke lesných ciest Kúty,“ dodala Jeleňová.
Oprava účelovej komunikácie okrem obnovy samotného povrchu zahŕňala aj komplexnú úpravu odvodnenia. Na niektorých miestach sa tam vyčistili, opravili a doplnili priepusty, odvodňovacie žľaby a priekopy. Na trase pribudlo i nové oplotenie a turistické značenie. Pôvodné staré zábrany nahradili moderné cyklistické krídlové rampy, ktoré okrem zamedzenia vjazdu motorových vozidiel slúžia aj na prirodzené spomalenie cyklistov.
„Naším zámerom je pokračovať ďalej a zvyšnými tromi kilometrami prepojiť Mariánsku horu, Dolinský most a Uložu jednou krásnou cyklotrasou,“ uzavrel Majerský.