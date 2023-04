Most v Smižanoch na Smrekovej ulici bude do konca septembra uzavretý

Smižany 10. apríla (TASR) - Most na Smrekovej ulici v Smižanoch v okrese Spišská Nová Ves bude od utorka (11. 4.) uzavretý. Informovala o tom obec s tým, že dôvodom uzávery je oprava a rozšírenie mostného objektu.



"Predpokladaný termín ukončenia prác je do 30. septembra. Ak budú práce ukončené skôr, most bude otvorený do užívania aj pred týmto termínom," informovala obec s tým, že obchádzkové trasy povedú po uliciach Tatranská, Iliašovská a Štefánikova. Samospráva v tejto súvislosti žiada o rešpektovanie prenosného dopravného značenia. V prvých dňoch budú dopravu riadiť príslušníci obecnej polície.



"Lávka pre peších bude počas rekonštrukcie otvorená. Vzhľadom na blízkosť stavebných prác žiadame chodcov o zvýšenú opatrnosť pri prechode okolo staveniska," upozorňuje samospráva.



Doprava na moste neďaleko športového areálu bude po obnove vedená v oboch smeroch. Súčasťou opravy bude následne aj rekonštrukcia vozovky na Staničnej ulici, ktorá by sa mala začať od 15. mája.



Rekonštrukcia mosta je súčasťou projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho hlavným cieľom je prostredníctvom rekonštrukcie ciest, výstavby chodníkov, mosta a verejného osvetlenia zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Výška oprávnených výdavkov projektu je podľa informácií zverejnených na webovej stránke obce takmer 400.000 eur. Okrem rekonštrukcie spomínaného mosta a Staničnej ulice je jeho súčasťou aj výstavba pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, chodníkov pre peších a cyklistov, verejného osvetlenia a tiež odvodnenia. Zámer sa týka ulíc Bystrá, Lúčna, Veterná a tiež vstupu do základnej a materskej školy.