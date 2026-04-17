V Smižanoch otvorili a požehnali nové priestory materskej školy
Autor TASR
Smižany 17. apríla (TASR) - V Smižanoch v piatok slávnostne otvorili a požehnali nové priestory Cirkevnej materskej školy (MŠ) pri Základnej škole Povýšenia sv. Kríža. Na podujatí sa zúčastnili minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), spišský diecézny biskup František Trstenský, ako aj vedenie školy.
„Plán obnovy a odolnosti je aj finančným nástrojom, ktorý nám poskytuje Európska únia, a to, čo nám prináša, nie sú len abstraktné peniaze alebo projekty, sú to konkrétne, hmatateľné veci, ako v tomto prípade táto MŠ. Som rád, že sa zvýši kapacita zo súčasných 40 až na 66. Už je takmer celá obsadená, ešte má trošku rezervu, ale tu v Smižanoch máme ešte jednu novú materskú školu a ďalších 75 miest,“ uviedol Drucker.
„Táto naša cirkevná materská aj základná škola sú pekným príkladom trpezlivého rastu, že ako sa dá z malých vecí, zo skromných začiatkov postupne pokračovať ďalej. Verím, že budeme inšpiráciou aj pre iných, že tam, kde chýba možno trpezlivosť, alebo je túžba mať všetko hneď a rýchlo, je niekedy lepšie byť trpezlivý,“ povedal počas slávnostného otvorenia Trstenský.
Riaditeľka cirkevnej MŠ Katarína Faltinová uviedla, že myšlienka rozšíriť MŠ vznikla ako vízia, ktorá sa postupne vďaka mnohým ľuďom menila na skutočnosť.
„Nebola to vždy jednoduchá cesta, ale bola to cesta spolupráce, trpezlivosti a viery, že to, čo robíme, má zmysel najmä pre deti. Verím, že tieto nové priestory budú miestom detského smiechu, radosti a objavovania. Miestom, kde sa budú deti učiť nielen nové poznatky, ale aj hodnoty dobra, úcty a priateľstva,“ doplnila riaditeľka.
„To, že rodičia nemusia odnášať deti do iných obcí alebo miest, je veľká vzpruha aj pre bežný život, pretože čas je ten najdôležitejší a najhodnotnejší. Plán obnovy a fondy Európskej únie toto pomáhajú napĺňať v našich regiónoch a odstraňovať regionálne rozdiely je naozaj mimo Bratislavy veľmi podstatné," dodal splnomocnenec Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a odstraňovanie regionálnych rozdielov Igor Šimko.
Zriaďovateľom cirkevnej MŠ v Smižanoch je rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Bola zriadená v septembri 2014 v priestoroch ZŠ. Ako uviedli z rezortu školstva, pôvodným zámerom bolo zriadiť jednotriednu MŠ, avšak pre veľký záujem sa už pri jej otvorení pristúpilo k zriadeniu dvoch tried s povolenou kapacitou 40 miest. V roku 2024 sa zapojili do projektu z plánu obnovy, ktorej cieľom bolo vybudovať prístavbu MŠ a zvýšiť tak kapacitu o 26 miest. Po úspešnej kolaudácii začala prevádzka MŠ už v nových priestoroch s navýšeným počtom na 62 detí, ktoré sú rozdelené do troch tried s kapacitou 66 detí. Celkové oprávnené výdavky z plánu obnovy a odolnosti boli vo výške 451.470,88 eura.
