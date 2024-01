V Smižanoch otvorili nové zariadenie pre seniorov

Smižany 5. januára (TASR) - V obci Smižany neďaleko Spišskej Novej Vsi tento týždeň slávnostne otvorili nové zariadenie pre seniorov. Prví klienti sa tam začnú sťahovať od pondelka 8. januára. Pre TASR to potvrdila starostka obce Miroslava Szitová s tým, že prestavba bývalého obchodného domu v centre Smižian trvala viac ako dva roky.



"Budovu aj s priľahlými pozemkami sme odkúpili ešte v roku 2019. Zrekonštruovali sme ju a nadstavili jedno poschodie. Zároveň sme pristavili druhú dvojposchodovú budovu na priľahlom pozemku. Obe budovy teraz tvoria jeden celok," priblížila starostka. Celkové náklady na samotnú stavbu sa vyšplhali takmer na 3,4 milióna eur, podľa Szitovej sa táto časť projektu predražila približne o 100.000 eur. Ďalších takmer 165.000 eur šlo na nábytok, 70.000 eur stála kuchyňa a necelých 47.000 eur práčovňa. Projekt samospráva financovala z vlastných zdrojov a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vybavenie z komerčného úveru.



"Podľa platnej legislatívy je v súčasnosti možné budovať zariadenia iba s kapacitou 40 klientov, takže aj to naše bude mať maximálne takýto počet ľudí. Budú sa tam poskytovať komplexné sociálne služby," dodala starostka. Zdôraznila, že na takéto zariadenie čakali v obci viac ako 15 rokov. Doposiaľ tam fungovala len opatrovateľská služba v domácnosti klienta. "Opatrovateľka však odchádza po skončení pracovného času a klienti sú často odkázaní sami na seba. Chceli sme teda doplniť službu pre seniorov o celodennú a celoročnú starostlivosť. Patrí sa, aby mohli tráviť jeseň života v domácom prostredí. Ak už nie vo svojom vlastnom domove, určite vo svojej obci, kde majú blízko priateľov, rodinu, kostol, jednoducho tam, kde to dobre poznajú," zdôvodnila realizáciu projektu Szitová.



V najväčšej slovenskej obci žije aktuálne viac ako 9000 obyvateľov, z toho viac ako desatinu tvoria seniori nad 65 rokov. Do nového zariadenia budú prijímať klientov postupne, aby sa adaptovali. Starostka predpokladá, že do mesiaca bude domov dôchodcov naplnený na 100 percent.