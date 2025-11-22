Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Smižanoch sa v sobotu koná celoslovenská púť železničiarov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ako informovala katolícka cirkev, púť železničiarov je dlhoročnou tradíciou, ktorá spája pracovníkov železníc, ich rodiny a priaznivcov v modlitbe.

Smižany 22. novembra (TASR) - Jubilejná celoslovenská púť železničiarov sa v sobotu koná v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Koná sa pri príležitosti sviatku svätej Kataríny Alexandrijskej, patrónky slovenských a poľských železničiarov.

Program púte začína o 9.00 h prednáškou správcu farnosti pátra Petra Kluberta s názvom „Milostivý rok, cesta nádeje“ s následnou modlitbou svätého ruženca k Božiemu milosrdenstvu. Svätá omša začína o 10.00 h, ktorej predsedá spišský biskup František Trstenský.

Ako informovala katolícka cirkev, púť železničiarov je dlhoročnou tradíciou, ktorá spája pracovníkov železníc, ich rodiny a priaznivcov v modlitbe, vďakyvzdaní a prosbe o požehnanie pre ich službu a život.
