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V Smoleniciach udelili Ceny SAV za rok 2025
Ceny SAV sú podľa Venharta tým miestom, kde môžu spoločne vzdať hold práci vedcov, na ktorých stojí a padá akadémia.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Na Smolenickom zámku v utorok slávnostne odovzdali Ceny SAV za rok 2025. Ide o najstaršie ocenenie Slovenskej akadémie vied (SAV) a zároveň najvyššiu formu ocenenia tvorivej činnosti vedcov akadémie. SAV ich udeľuje každoročne za výsledky vedeckovýskumnej práce, za popularizáciu vedy a udeľuje aj cenu za výnimočnú medzinárodnú spoluprácu či cenu pre mladú vedeckú osobnosť. TASR o tom informovala Andrea Nozdrovická z oddelenia pre komunikáciu a PR SAV.
„Ceny SAV sú najvýznamnejším ocenením SAV, keď máme možnosť zastaviť sa, pozrieť sa na našich vedcov a vedkyne a oceniť ich. Je to obdobie, keď si SAV pripomína výročie svojho založenia a v týchto časoch aj veľmi dynamické obdobie,“ konštatoval predseda SAV Martin Venhart. Ceny SAV sú podľa Venharta tým miestom, kde môžu spoločne vzdať hold práci vedcov, na ktorých stojí a padá akadémia.
Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce získala Soňa Čierniková z Ústavu experimentálnej onkológie BMC, v. v. i., za rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti onkológie, prepájanie translačného výskumu s klinickou praxou a budovanie komplexnej onkologickej infraštruktúry a za posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodnom onkologickom výskume.
Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce udelili Dušanovi Račkovi z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., za interdisciplinárny výskum DNA s použitím pokročilých metód modelovania, ktorého výsledky boli prezentované v dvoch prácach zverejnených v časopisoch databázy Nature Index a za vytvorenie elastického modelu DNA, na ktorý bola podaná medzinárodná PCT patentová prihláška. Túto cenu udelili aj Kataríne Haberlandovej z Historického ústavu SAV, v. v. i., a Ľubici Voľanskej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., za vedeckú publikáciu Avion, ktorá je unikátnym výstupom prehlbujúcim vedecké poznanie v oblasti dejín architektúry 20. storočia a sociálnej antropológie.
Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov dostal Jakub Šrol z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v .i., za súborné dielo zamerané na problematiku psychologických príčin a spoločensko-psychologických dôsledkov dôvery v konšpiračné teórie.
Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za rok 2025 si prevzal Juraj Majtán za rozsiahlu popularizačnú činnosť zameranú na liečivý a funkčný potenciál medu a rastúci problém jeho falšovania. Túto cenu dostali aj Richard Sťahel za cielené pôsobenie vo verejných diskusiách, v médiách k definícii antropocénu a súčasných ekologických hrozieb a Lenka Lorencová za popularizáciu vedy s dôrazom na oblasť chémie a biochémie, za pútavé a inšpiratívne priblíženie vedy všetkým vekovým kategóriám. Rovnakú cenu udelili aj redakcii časopisu QUARK za systematické, zrozumiteľné, odborné a atraktívne spracovanie informácií zo širokého spektra vedeckých disciplín a Andrey Makýšovej Volárovej za dlhoročnú popularizáciu tém a vedeckých výsledkov z oblasti umeleckej literatúry prekladu a kultúry v rozhlasovom vysielaní Rádia Devín (STVR).
„Ceny SAV sú najvýznamnejším ocenením SAV, keď máme možnosť zastaviť sa, pozrieť sa na našich vedcov a vedkyne a oceniť ich. Je to obdobie, keď si SAV pripomína výročie svojho založenia a v týchto časoch aj veľmi dynamické obdobie,“ konštatoval predseda SAV Martin Venhart. Ceny SAV sú podľa Venharta tým miestom, kde môžu spoločne vzdať hold práci vedcov, na ktorých stojí a padá akadémia.
Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce získala Soňa Čierniková z Ústavu experimentálnej onkológie BMC, v. v. i., za rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti onkológie, prepájanie translačného výskumu s klinickou praxou a budovanie komplexnej onkologickej infraštruktúry a za posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodnom onkologickom výskume.
Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce udelili Dušanovi Račkovi z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., za interdisciplinárny výskum DNA s použitím pokročilých metód modelovania, ktorého výsledky boli prezentované v dvoch prácach zverejnených v časopisoch databázy Nature Index a za vytvorenie elastického modelu DNA, na ktorý bola podaná medzinárodná PCT patentová prihláška. Túto cenu udelili aj Kataríne Haberlandovej z Historického ústavu SAV, v. v. i., a Ľubici Voľanskej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., za vedeckú publikáciu Avion, ktorá je unikátnym výstupom prehlbujúcim vedecké poznanie v oblasti dejín architektúry 20. storočia a sociálnej antropológie.
Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov dostal Jakub Šrol z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v .i., za súborné dielo zamerané na problematiku psychologických príčin a spoločensko-psychologických dôsledkov dôvery v konšpiračné teórie.
Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za rok 2025 si prevzal Juraj Majtán za rozsiahlu popularizačnú činnosť zameranú na liečivý a funkčný potenciál medu a rastúci problém jeho falšovania. Túto cenu dostali aj Richard Sťahel za cielené pôsobenie vo verejných diskusiách, v médiách k definícii antropocénu a súčasných ekologických hrozieb a Lenka Lorencová za popularizáciu vedy s dôrazom na oblasť chémie a biochémie, za pútavé a inšpiratívne priblíženie vedy všetkým vekovým kategóriám. Rovnakú cenu udelili aj redakcii časopisu QUARK za systematické, zrozumiteľné, odborné a atraktívne spracovanie informácií zo širokého spektra vedeckých disciplín a Andrey Makýšovej Volárovej za dlhoročnú popularizáciu tém a vedeckých výsledkov z oblasti umeleckej literatúry prekladu a kultúry v rozhlasovom vysielaní Rádia Devín (STVR).