V Smrdákoch sa po roku uskutoční tradičné Vinobranie

Smrdáky 26. augusta (TASR) – Po ročnej prestávke sa v obci Smrdáky v okrese Senica opäť uskutoční tradičné Vinobranie. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Ako uviedol, Smrdáky sú známe predovšetkým ako kúpeľná obec, ale významné miesto má aj vinohradnícka činnosť. "Pestovanie viniča a výroba vína má v obci stáročnú tradíciu. Dokazuje to samotný erb obce, na ktorom je symbol vinohradníckeho nožíka a strapce hrozna," doplnil Lidaj.



Práve na vinohradníctvo poukazujú dožinkové slávnosti, ktoré sa tradične konajú v obci na konci leta. "Snažíme sa aj v našej malej obci kultúrne 'vyžiť'. Najbližšie nás čaká vinobranie, ktoré už dlhé roky organizujeme v spolupráci s Občianskym združením Vínna cesta Záhorie, ako aj s našimi vinármi v obci. Vinobranie spája nielen občanov našej a susedných obcí, ale aj klientov z kúpeľov, kde sme si za tie roky vytvorili aj priateľské väzby," uviedla starostka obce Ingrid Tripšanská.



"Smrdáky sú základným kameňom našej organizácie. Jednak, čo sa týka počtu prenocovaní, ale aj tým, že sídlo máme práve v tejto malebnej obci. Ďalším partnerom našej organizácie sú miestne kúpele, ktorých klienti takisto využijú možnosť spestriť si program návštevou tohto podujatia. Spoluprácu členov OOCR Záhorie dopĺňa fakt, že jedným zo spoluorganizátorov podujatia je ďalší člen organizácie Vínna cesta Záhorie," poznamenal predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Podujatie sa vracia do Smrdák po ročnej prestávke a uskutoční sa v sobotu 28. augusta 2021 od 16.00 h. "Tohtoročné vinobranie sa neuskutoční na námestí, ako bolo v minulosti zvykom, ale pri obecnom úrade. Na vinobraní sa predstaví aj naša folklórna skupina Smrdáčané, do tanca bude hrať dychová hudba Záhorienka, ako aj skupina Mini Band," doplnila starostka.