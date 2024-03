V Smrdákoch volia aj kúpeľní hostia, prvýkrát na základnej škole

Smrdáky 23. marca (TASR) - V kúpeľoch Smrdáky pri Senici zakaždým volia aj kúpeľní hostia, keď je umožnené vybaviť si voličský preukaz na hlasovanie. V sobotnej voľbe prezidenta túto možnosť podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Škojecovej využívajú zhruba na rovnakej úrovni ako pri voľbách predchádzajúcich.



"Do 15.00 h ich prišlo 46," uviedla pre TASR. Svoj hlas prišli odovzdať obyvatelia Bratislavy, Ružomberka, Považskej Bystrice, Banskej Bystrice, tiež Lučenca i blízkej Skalice, ktorí absolvujú kúpeľný pobyt v niektorom z kúpeľných domov. "Chodia muži i ženy, zhruba v rovnakom pomere," dodala. Škojecová predpokladá, že do záverečnej dosiahnu počet okolo 80, čo býva priemerná účasť voličov s voličskými preukazmi.



V Smrdákoch je zriadený len jeden volebný okrsok, zapísaných je 459 oprávnených voličov, účasť sa zatiaľ pohybuje okolo 40 percent. Podľa starostky Ingrid Tripšanskej v tomto roku prvýkrát v histórii porušili pravidlo a namiesto obecného úradu je volebná miestnosť z organizačných dôvodov otvorená na miestnej základnej škole. "Ku kúpeľom je to bližšie," dodala Škojecová.