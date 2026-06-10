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V SND sa predstaví Balet Národného divadla Košice
Dynamické predstavenie spoluvytvorili dramaturgička Zuzana Mistríková, Gennaro Sorbino a Šimon Stariňák podieľajúci sa na choreografiách.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - V Slovenskom národnom divadle (SND) bude hosťovať Balet Národného divadla (ND) Košice. Do Bratislavy zavíta s dvoma inscenáciami - poetickou baletnou rozprávkou pre celú rodinu v piatok 12. júna a s originálnym pohľadom do zákulisia divadelného sveta v sobotu 13. júna. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
Dobšinského rozprávku Chudobných rodičov syn v netradičnej podobe uvedú umelci ND Košice na doskách našej prvej scény v piatok na dvoch predstaveniach o 10.00 a 17.00 h. Baletnú podobu dal rozprávkovému príbehu režisér a choreograf Ondrej Šoth. „Dobšinského rozprávka je príbehom plným odvahy a prekonávania prekážok, v ktorom láskavosť, dobré správanie a ochota pomôcť vedú k víťazstvu,“ vyjadril sa režisér, choreograf a generálny riaditeľ ND Košice Ondrej Šoth pri príležitosti premiéry diela, pre ktoré scénu navrhol Pavol Juráš a kostýmy Ľudmila Várossová. Bratislavskému publiku sa predstaví celý mnohonárodnostný baletný súbor divadla v príbehu, ktorý malých i veľkých zaujme „dobrodružstvom, fantáziou a silnou emóciou spolupatričnosti“.
Do divadelného zákulisia zoberú divákov tvorcovia baletnej inscenácie Ondreja Šotha Nočná skúška - príprava na muzikál. „S humorom, nadhľadom aj emóciou odhaľuje každodenný život tanečníkov, hercov a tvorivého tímu, ich sny, neistoty a obrovské nasadenie pre umenie,“ približuje SND úspešnú inscenáciu.
Dynamické predstavenie spoluvytvorili dramaturgička Zuzana Mistríková, Gennaro Sorbino a Šimon Stariňák podieľajúci sa na choreografiách. Umelecký šéf Činohry ND Košice Matúš Bachynec sa ujal prípravy hereckej zložky inscenácie, ktorej scénu navrhla Barbora Šajgalíková a kostýmy Andrej Suchanov.
„V inscenácii účinkujú aj študentky a študenti tanečného Konzervatória Jozefa Adamoviča a Konzervatória Petra Dvorského a deti z baletnej prípravky ND Košice,“ avizuje SND predstavenie, v ktorom sa z hercov predstaví Jakub Kuka, Stanislav Pitoňák, Henrieta Kecerová. „V kolektíve košických divadelníkov privítame aj Elenu Podzámsku,“ dodala Pažítková.
Predstavenie Nočná skúška - príprava na muzikál, ktoré vzdáva hold profesii tanečníka a kráse divadla vôbec, uvedie Balet ND Košice v novej budove SND v Bratislave v sobotu o 19.00 h.
Dobšinského rozprávku Chudobných rodičov syn v netradičnej podobe uvedú umelci ND Košice na doskách našej prvej scény v piatok na dvoch predstaveniach o 10.00 a 17.00 h. Baletnú podobu dal rozprávkovému príbehu režisér a choreograf Ondrej Šoth. „Dobšinského rozprávka je príbehom plným odvahy a prekonávania prekážok, v ktorom láskavosť, dobré správanie a ochota pomôcť vedú k víťazstvu,“ vyjadril sa režisér, choreograf a generálny riaditeľ ND Košice Ondrej Šoth pri príležitosti premiéry diela, pre ktoré scénu navrhol Pavol Juráš a kostýmy Ľudmila Várossová. Bratislavskému publiku sa predstaví celý mnohonárodnostný baletný súbor divadla v príbehu, ktorý malých i veľkých zaujme „dobrodružstvom, fantáziou a silnou emóciou spolupatričnosti“.
Do divadelného zákulisia zoberú divákov tvorcovia baletnej inscenácie Ondreja Šotha Nočná skúška - príprava na muzikál. „S humorom, nadhľadom aj emóciou odhaľuje každodenný život tanečníkov, hercov a tvorivého tímu, ich sny, neistoty a obrovské nasadenie pre umenie,“ približuje SND úspešnú inscenáciu.
Dynamické predstavenie spoluvytvorili dramaturgička Zuzana Mistríková, Gennaro Sorbino a Šimon Stariňák podieľajúci sa na choreografiách. Umelecký šéf Činohry ND Košice Matúš Bachynec sa ujal prípravy hereckej zložky inscenácie, ktorej scénu navrhla Barbora Šajgalíková a kostýmy Andrej Suchanov.
„V inscenácii účinkujú aj študentky a študenti tanečného Konzervatória Jozefa Adamoviča a Konzervatória Petra Dvorského a deti z baletnej prípravky ND Košice,“ avizuje SND predstavenie, v ktorom sa z hercov predstaví Jakub Kuka, Stanislav Pitoňák, Henrieta Kecerová. „V kolektíve košických divadelníkov privítame aj Elenu Podzámsku,“ dodala Pažítková.
Predstavenie Nočná skúška - príprava na muzikál, ktoré vzdáva hold profesii tanečníka a kráse divadla vôbec, uvedie Balet ND Košice v novej budove SND v Bratislave v sobotu o 19.00 h.