V Snine bude nová stanica záchrannej zdravotnej služby
Autor TASR
Snina 26. novembra (TASR) - V Snine prebieha výstavba novej dvojposádkovej stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorá bude slúžiť pre potreby rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) aj rýchlej lekárskej pomoci (RLP). Cieľom projektu je skrátiť výjazdové časy pri urgentných zásahoch v Snine a jej okolí. Ako informovala samospráva, výstavba trvá už niekoľko mesiacov a predpokladá sa, že nová stanica bude plne funkčná v budúcom roku.
Za týmto účelom prenajalo mesto Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR časť pozemku na Ulici Hviezdoslavovej s výmerou 524 štvorcových metrov. Nájomná zmluva je uzavretá na obdobie desať rokov za symbolické nájomné vo výške jedno euro ročne. Súčasťou dohody je aj možnosť odkúpenia pozemku štátom za cenu určenú znaleckým posudkom.
„Takéto riešenie je výhodné pre obe strany - mestu umožňuje, aby na jeho území pribudla moderná zdravotná infraštruktúra, a štátu dáva možnosť čerpať externé zdroje bez toho, aby musel pozemok kupovať vopred,“ uviedla samospráva. Zároveň doplnila, že ak by do desiatich rokov k odkúpeniu nedošlo, nájomca doplatí nájomné podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.
