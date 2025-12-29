Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Snine dokončili prvú etapu výstavby kolumbária na Novom cintoríne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Výstavba prvej etapy bola realizovaná v hodnote 45.770,81 eura. Financovanie zabezpečilo mesto z vlastných zdrojov.

Snina 29. decembra (TASR) - Mesto Snina ukončilo prvú etapu výstavby kolumbária na Novom cintoríne. Ako samospráva informovala, v areáli pribudlo 48 nových urnových miest, ktoré reagujú na dlhodobo rastúci dopyt po tomto type pochovávania a zároveň rozširujú kapacity pietneho miesta.

Výstavba prvej etapy bola realizovaná v hodnote 45.770,81 eura. Financovanie zabezpečilo mesto z vlastných zdrojov. „Nové kolumbárium je navrhnuté ako dôstojný, moderný a funkčný priestor, ktorý rešpektuje pietny charakter cintorína a vytvára pokojné prostredie pre pozostalých,“ uviedla samospráva.

Na realizácii sa podieľal Mestský podnik Snina. Projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť Štofira Architekti. Ďalšie etapy výstavby budú realizované postupne, v závislosti od potrieb obyvateľov a finančných možností mesta s cieľom zabezpečiť dostatok urnových miest aj v budúcnosti.
