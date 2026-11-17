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V Snine je v mestskom zastupiteľstve šesť nových poslancov
Mesto Snina bude aj v nasledujúcich štyroch rokoch viesť primátor Peter Vološin, ktorý v októbrových komunálnych voľbách obhájil svoj mandát.
Autor TASR
Snina 17. novembra (TASR) - Mesto Snina bude aj v nasledujúcich štyroch rokoch viesť primátor Peter Vološin, ktorý v októbrových komunálnych voľbách obhájil svoj mandát. Na utorkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v priestoroch kaštieľa zložil spolu s novozvolenými poslancami sľub. V 18-člennom zastupiteľstve bude pôsobiť šesť nových poslancov, mandát obhájilo 12 doterajších členov.
Zmenilo sa aj zastúpenie žien, ktorých počet sa zvýšil z dvoch na štyri. Novými poslancami v mestskom zastupiteľstve sú Mária Čopová, Peter Čus, Marek Kirňak, Jozef Milovčík, Anna Volovská a Peter Vružek. Mandát obhájili Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Dušan Hačko, Peter Hasin, Jana Karľová, Tomáš Kirňák, Peter Kuchtanin, Marián Lojan, Ján Pčola, Tomáš Potocký, Mária Todáková a Anton Vass.
Vološin vo svojom príhovore poďakoval obyvateľom za opätovne prejavenú dôveru, ktorú označil za záväzok pokračovať v práci a zodpovedne spravovať mesto. Pripomenul projekty a aktivity, ktoré samospráva rozbehla počas uplynulých štyroch rokov. Výsledok volieb podľa neho potvrdzuje, že doterajšie smerovanie mesta má zmysel.
„Čaká nás veľa práce a určite aj rozdielne názory. Verím však, že práve v našej rôznorodosti dokážeme nájsť spoločnú reč, vzájomný rešpekt a predovšetkým jednotu v tom najdôležitejšom - v záujme a prospechu obyvateľov nášho mesta,“ uviedol primátor. Na spoluprácu na ďalšom rozvoji Sniny vyzval nielen poslancov, ale aj širokú verejnosť.
Zmenilo sa aj zastúpenie žien, ktorých počet sa zvýšil z dvoch na štyri. Novými poslancami v mestskom zastupiteľstve sú Mária Čopová, Peter Čus, Marek Kirňak, Jozef Milovčík, Anna Volovská a Peter Vružek. Mandát obhájili Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Dušan Hačko, Peter Hasin, Jana Karľová, Tomáš Kirňák, Peter Kuchtanin, Marián Lojan, Ján Pčola, Tomáš Potocký, Mária Todáková a Anton Vass.
Vološin vo svojom príhovore poďakoval obyvateľom za opätovne prejavenú dôveru, ktorú označil za záväzok pokračovať v práci a zodpovedne spravovať mesto. Pripomenul projekty a aktivity, ktoré samospráva rozbehla počas uplynulých štyroch rokov. Výsledok volieb podľa neho potvrdzuje, že doterajšie smerovanie mesta má zmysel.
„Čaká nás veľa práce a určite aj rozdielne názory. Verím však, že práve v našej rôznorodosti dokážeme nájsť spoločnú reč, vzájomný rešpekt a predovšetkým jednotu v tom najdôležitejšom - v záujme a prospechu obyvateľov nášho mesta,“ uviedol primátor. Na spoluprácu na ďalšom rozvoji Sniny vyzval nielen poslancov, ale aj širokú verejnosť.