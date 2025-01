V Snine obmedzili vjazd do pešej zóny, kuriéri povolenie nedostali

Snina 30. januára (TASR) - V Snine sprísnili podmienky pre vjazd motorových vozidiel do pešej zóny. Vzhľadom na narastajúci počet áut neboli na tento rok obnovené niektoré povolenia, zmena sa dotkla najmä doručovateľských spoločností. Opatrenie má znížiť dopravnú záťaž a zvýšiť bezpečnosť chodcov. TASR o tom informoval Slavomír Štofik z kancelárie primátora.



"So zvyšujúcim sa objemom zásielok narastal aj počet kuriérov v pešej zóne, pričom niektorí z nich jazdili spôsobom, ktorý ohrozoval bezpečnosť chodcov," konkretizoval dôvody rozhodnutia Štofik. V minulom roku malo povolenie na vjazd do pešej zóny 50 vozidiel, z toho osem patrilo kuriérskym firmám.



Cieľom opatrenia je podľa radnice zabezpečiť plynulý a bezpečný pohyb všetkých, ktorí denne využívajú pešiu zónu ako rodín s deťmi, seniorov i ďalších obyvateľov a návštevníkov mesta.



"Chceme, aby pešia zóna zostala bezpečným a príjemným miestom na oddych aj pohyb, kde sa môžete cítiť komfortne a bez obáv," dodal Štofik.