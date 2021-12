V Snine od reformy zdravotníctva očakávajú aj pomoc so špecializáciami

Snina 18. decembra (TASR) – Od reformy zdravotníctva, ktorú v utorok (14. 12.) schválila Národná rada SR, v Snine očakávajú aj vyriešenie problémov s nedostatkom špecializovaných lekárov najmä v okrajových regiónoch. Konateľ mestskej nemocnice Andrej Kulan tiež verí, že rozhodnutiam o osudoch nemocníc bude predchádzať dôkladné oboznámenie sa s danosťami a potrebami jednotlivých regiónov.



"Treba sa pozrieť na zdravotnú starostlivosť komplexne. V celom okrese napríklad nemáme 'pľúciara', v Humennom sú dvaja, čo je v tejto pandemickej dobe, keď má veľa pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19 pľúcne problémy, žalostne málo. Urológa máme na pol úväzku. Naozaj tu chýba špecializovaná sféra ambulantná a už nehovorím o privátnej sfére," povedal pre TASR.



Kulan očakáva, že rezort bude v prípravnej fáze reformy fyzicky navštevovať jednotlivé regióny. "Treba si najprv pozrieť regióny, čo potrebujú, aká je dostupnosť zdravotnej starostlivosti, aká je komplexnosť tejto nemocnice, čo poskytuje, v akej kvalite poskytuje, aké je jej personálne vybavenie, prejsť si to v tejto ťažkej covidovej dobe," uviedol.



Medializované porovnávania počtu konkrétnych chirurgických zákrokov v nemocniciach nepovažuje za "šťastné", keďže zariadenie v okrajovom regióne už svojou dostupnosťou nemôže v tomto parametri konkurovať napríklad fakultným nemocniciam. Zároveň poukázal na potrebu dôkladného prehodnotenia redukcie akútnych lôžok vzhľadom na možné pandémie v budúcnosti. "Doteraz, za tie tri vlny epidémie, sme odliečili vyše 900 pacientov na covidovom oddelení. Ak by tu niektoré akútne oddelenia neboli, neviem si predstaviť, kde by sa tí pacienti podeli," uzavrel.