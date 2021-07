V Snine otvárajú novú plaváreň, mesto vyhlásilo súťaž o prvého plavca

Snina 14. júla (TASR) – Mesto Snina otvorí svoju novú plaváreň predposledný júlový deň. Jej prvý návštevník vzíde zo žrebovania v súťaži Prvý plavec v plavárni Snina, ktorou chce samospráva zvýšiť záujem o karty obyvateľa. Tie poskytnú návštevníkom plavárne zvýhodnené vstupné. Vyplýva to z informácií, ktoré mesto zverejnilo na svojej internetovej stránke.



I keď mesto ukončilo výstavbu krytej plavárne s celkovými finančnými nákladmi vo výške viac ako 4,7 milióna eur v jarných mesiacoch, v jej otvorení samosprávu zabrzdili protipandemické opatrenia a obmedzený počet povolených návštevníkov. Podľa slov konateľa mestského podniku Jána Pčolu je chod nového športovo-rekreačného areálu rentabilný pri návštevnosti nad 200 ľudí denne. V súčasnosti je však okres Snina už niekoľko týždňov v zelenej farbe COVID automatu, samospráva plaváreň sprístupňuje 30. júla.



"Do žrebovania (o prvého návštevníka plavárne, pozn. TASR) budú zaradené všetky žiadosti o kartu obyvateľa doručené do kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu v Snine do 21. júla vrátane, ak žiadateľ o kartu spĺňa podmienky na vydanie karty obyvateľa, teda má v meste Snina trvalý pobyt a má uhradené všetky záväzky voči mestu Snina," informuje aktuálne samospráva s tým, že žrebovanie sa uskutoční 23. júla, pričom vyžrebovaných bude 50 žiadateľov o kartu obyvateľa a desať náhradníkov.



Informácie o možnosti získať kartu obyvateľa, ako aj podmienky zaradenia do súťaže sú zverejnené na internetovej stránke mesta.