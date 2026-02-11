< sekcia Regióny
V Snine otvorili lávku do historického parku za vyše 200.000 eur
Autor TASR
Snina 11. februára (TASR) - Lávku do historického parku v Snine v stredu otvorili pre verejnosť. Ide o jednu z hlavných aktivít projektu Snina - Cyklotrasa po nábreží Cirochy a lávka do historického parku. Samospráva zároveň upozornila obyvateľov na zvýšenú opatrnosť pri prechode od Strojárskej ulice, kde aktuálne pokračuje výstavba cyklochodníka.
Celková hodnota projektu dosahuje 1.495.048,21 eura. Mesto sa na financovaní podieľa spolufinancovaním vo výške osem percent, čo predstavuje 119.603,86 eura. Lávka cez rieku Cirocha s dĺžkou 37,69 metra je riešená ako oceľová trámová konštrukcia s dvojicou oblúkových priehradových nosníkov, vyšla na 239.753,24 eura, pričom spoluúčasť samosprávy predstavuje 19.180,26 eura. V sume sú zahrnuté nielen náklady na jej konštrukciu, ale aj súvisiace stavebné práce. Osadenie lávky prebehlo ešte v decembri minulého roka, keď ju zhotoviteľ S. H. Steel s. r. o. umiestnil na pripravené miesto.
Projekt zahŕňa aj výstavbu cyklotrasy popri rieke Cirocha s dĺžkou 2313,75 metra, ktorá nadviaže na existujúcu aj pripravovanú sieť vrátane Poloniny Trail. Nová trasa má obsahovať odpočívadlá, mobiliár aj verejné osvetlenie a rozšíriť možnosti bezpečného pohybu cyklistov a chodcov v meste.
