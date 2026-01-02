< sekcia Regióny
V Snine otvorili nové pracovisko pre žiadateľov o dočasné útočisko
Zmenili sme legislatívu, dôsledkom čoho je aj vytvorenie nového identifikačného dokladu pre žiadateľov o dočasné útočisko. Tento doklad je k dispozícii od 1. januára, uviedol minister.
Autor TASR
Snina 2. januára (TASR) - V Snine v piatok otvorili nové pracovisko Oddelenia cudzineckej polície. Určené je najmä pre občanov Ukrajiny utekajúcich pred vojnovým konfliktom a reaguje na legislatívne zmeny. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na jeho otvorení uviedol, že na pracovisku pracuje 14 policajtov a v deň otvorenia centra vybavia prvých 55 osôb.
Novozriadené pracovisko bude prioritne zabezpečovať výmenu papierových dokladov vydaných v rokoch 2022 až 2024 za nové plastové ID karty a registrovať nových žiadateľov o dočasné útočisko. „Zmenili sme legislatívu, dôsledkom čoho je aj vytvorenie nového identifikačného dokladu pre žiadateľov o dočasné útočisko. Tento doklad je k dispozícii od 1. januára,“ uviedol minister.
Novela zákona o pobyte cudzincov upravila vydávanie dokladov o pobyte pre príjemcov dočasného útočiska. Po novom sa doklad vydáva v jednotnom európskom formáte - vo forme plastovej ID karty. V minulosti bol doklad vydávaný v papierovej podobe ako potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu.
Slovensko eviduje viac než 140.000 žiadateľov o tento status. Zriadením pracoviska v Snine dôjde k výraznému odľahčeniu ostatných 13 pracovísk cudzineckej polície, ktoré sa budú môcť intenzívnejšie venovať iným životným situáciám cudzincov. Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ Ján Dudáš uviedol, že záujem o služby pre žiadateľov o dočasné útočisko neklesá. „Záujem je stále vysoký, a to aj z dôvodu, že niektorí cudzinci sa opakovane vracajú do krajín Schengenu. Napriek tomu, že boli najprv zaregistrovaní v Poľsku či Maďarsku, neskôr prichádzajú aj na Slovensko a žiadajú o registráciu tu,“ doplnil.
Centrum vzniklo v zrekonštruovaných priestoroch budovy okresného úradu, ktoré boli predtým nevyužívané. Rekonštrukcia trvala približne tri mesiace. V minulosti sa priestory využívali ako materská škola alebo kancelárie okresného úradu. „Verím, že rok 2026 bude rokom mieru - mieru aj pre Ukrajinu. To bude znamenať aj zmenu situácie ľudí, ktorí dnes majú status dočasného útočiska. My na to budeme musieť reagovať tak, aby sme situáciu zvládli. Aj preto bolo toto veľkokapacitné centrum v Snine otvorené,“ uzavrel minister.
Záujemcovia o výmenu dokladu sa nahlasujú elektronicky. Centrum bude fungovať denne. Výmena dokladov bude zároveň prebiehať aj na ďalších 13 oddeleniach cudzineckej polície po celom Slovensku.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že za posledných desať rokov narástol počet cudzincov na Slovensku takmer o 300 percent. Kým v roku 2014 ich bolo necelých 85.000, ku koncu roka 2024 malo na území Slovenskej republiky platný pobyt viac ako 337.000 cudzincov a ku koncu roka 2025 viac ako 360.000. „Kapacity cudzineckej polície vývoju dlhodobo nezodpovedali a naši predchodcovia tomu nevenovali patričnú pozornosť. Zriadenie pracoviska v Snine, v tesnej blízkosti hranice s Ukrajinou, je súčasťou širších systémových opatrení, ktoré sme prijali s prvoradým cieľom zefektívniť činnosť cudzineckej polície,“ podotkol minister vnútra.
