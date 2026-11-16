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V Snine pokračuje výstavba športového areálu
V prvej etape vzniká atletický ovál, ktorého výstavbu zabezpečuje mestský sociálny podnik.
Autor TASR
Snina 16. novembra (TASR) - Výstavba Areálu športových a voľnočasových aktivít v Snine pokračuje druhou etapou. V rámci nej majú vzniknúť dve multifunkčné ihriská, dve menšie tribúny a osvetlenie. Ako informovala samospráva, celý areál plánujú dokončiť v budúcom roku.
V prvej etape vzniká atletický ovál, ktorého výstavbu zabezpečuje mestský sociálny podnik. Dokončenie jeho tartanového povrchu sa samospráva rozhodla odložiť. „Keďže sme chceli predísť poškodeniu tartanového povrchu nového oválu pri výstavbe multifunkčných ihrísk vo vnútri, rozhodli sme sa počkať s realizáciou finálnej vrstvy. Ďalší postup prác bude závisieť najmä od poveternostných podmienok,“ uviedol primátor Peter Vološin.
Na realizáciu druhej etapy získalo mesto v júni tohto roka nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 259.000 eur. Zmluvu s poskytovateľom dotácie však podpísalo až 28. októbra, preto bolo možné pristúpiť k ďalším krokom až po tomto termíne. Stavenisko mesto odovzdalo zhotoviteľovi prác, spoločnosti KG-STAV Group, 5. novembra. Zmluvný termín ukončenia druhej etapy je stanovený na jún 2027.
Nový športový areál má slúžiť deťom, mládeži, školám, športovým klubom aj širokej verejnosti. Jeho cieľom je rozšíriť možnosti športovania a aktívneho trávenia voľného času v meste.
V prvej etape vzniká atletický ovál, ktorého výstavbu zabezpečuje mestský sociálny podnik. Dokončenie jeho tartanového povrchu sa samospráva rozhodla odložiť. „Keďže sme chceli predísť poškodeniu tartanového povrchu nového oválu pri výstavbe multifunkčných ihrísk vo vnútri, rozhodli sme sa počkať s realizáciou finálnej vrstvy. Ďalší postup prác bude závisieť najmä od poveternostných podmienok,“ uviedol primátor Peter Vološin.
Na realizáciu druhej etapy získalo mesto v júni tohto roka nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 259.000 eur. Zmluvu s poskytovateľom dotácie však podpísalo až 28. októbra, preto bolo možné pristúpiť k ďalším krokom až po tomto termíne. Stavenisko mesto odovzdalo zhotoviteľovi prác, spoločnosti KG-STAV Group, 5. novembra. Zmluvný termín ukončenia druhej etapy je stanovený na jún 2027.
Nový športový areál má slúžiť deťom, mládeži, školám, športovým klubom aj širokej verejnosti. Jeho cieľom je rozšíriť možnosti športovania a aktívneho trávenia voľného času v meste.