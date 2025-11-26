< sekcia Regióny
V Snine poškodili vetracie komíniky na streche základnej školy
Mestu Snina tak vznikla škoda vo výške viac ako 1150 eur.
Autor TASR
Snina 26. novembra (TASR) - Polícia v Snine začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci, ku ktorému došlo na jednej z miestnych základných škôl. Zatiaľ neznámy páchateľ sa dostal na strechu, kde poškodil sedem vetracích komínikov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Mestu Snina tak vznikla škoda vo výške viac ako 1150 eur,“ doplnila hovorkyňa.
