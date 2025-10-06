Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Snine postavia atletický ovál, výstavbu zrealizuje mestský podnik

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Investícia vo výške 140.827,41 eura bude financovaná z vlastných zdrojov mesta.

Autor TASR
Snina 6. októbra (TASR) - Mesto Snina oficiálne odovzdalo stavenisko nového atletického oválu, ktorý vznikne v blízkosti viacerých škôl a voľnočasových zariadení. Ako informuje na webovej stránke, zmluvu o realizácii podpísal primátor mesta Peter Vološin so zhotoviteľom - Mestským podnikom Snina uplynulý týždeň.

Investícia vo výške 140.827,41 eura bude financovaná z vlastných zdrojov mesta. Pôvodne boli prostriedky určené ako spolufinancovanie v projekte Areál športových a voľnočasových aktivít.

V okolí plánovaného oválu sa nachádzajú školy, škôlky a Centrum voľného času, ktoré ho budú môcť pravidelne využívať na športové aktivity. „V širšom okolí sú však ďalšie školy a športové kluby, čo znamená, že každý týždeň tu môžu športovať stovky detí. Moderný tartanový povrch je bezpečný aj pri nepriaznivom počasí a chráni kĺby a šľachy,“ dodal Vološin s tým, že ovál využijú deti, mládež aj široká verejnosť.
