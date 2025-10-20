< sekcia Regióny
V Snine pripravujú novú etapu obnovy chodníkov
Autor TASR
Snina 20. októbra (TASR) - Mesto Snina pokračuje v opravách chodníkov. Radnica si dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre ďalšie plánované úseky, vďaka čomu bude môcť presnejšie určiť náklady a nastaviť harmonogram realizácie podľa dostupných finančných prostriedkov. Ako informuje na webovej stránke mesta, na základe spolupráce s poslancami mestského zastupiteľstva a pravidelného monitorovania stavu chodníkov boli vybrané lokality, ktoré vyžadujú najnutnejšie zásahy.
V pripravovanej druhej etape by mali byť rekonštruované viaceré úseky existujúcich chodníkov, ako aj vybudované nové úseky v rôznych častiach mesta. Medzi nimi je napríklad nové parkovisko na Ulici 1. mája, nový chodník na Ulici Kapitána Nálepku a chodník na Ulici Jesenského.
Ako uviedol primátor Peter Vološin, zatiaľ nevedia koľko z chodníkov sa podarí zrealizovať v druhej etape, bude to závisieť od cien jednotlivých úsekov v projektovej dokumentácii. „Veríme, že čo najviac. Aj ak sa všetky nestihnú v druhej alebo tretej etape, budeme mať pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu, takže po vyčlenení ďalších finančných prostriedkov budeme môcť pokračovať v realizácii,“ uviedol Vološin.
