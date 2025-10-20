Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Regióny

V Snine pripravujú novú etapu obnovy chodníkov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ako uviedol primátor Peter Vološin, zatiaľ nevedia koľko z chodníkov sa podarí zrealizovať v druhej etape, bude to závisieť od cien jednotlivých úsekov v projektovej dokumentácii.

Autor TASR
Snina 20. októbra (TASR) - Mesto Snina pokračuje v opravách chodníkov. Radnica si dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre ďalšie plánované úseky, vďaka čomu bude môcť presnejšie určiť náklady a nastaviť harmonogram realizácie podľa dostupných finančných prostriedkov. Ako informuje na webovej stránke mesta, na základe spolupráce s poslancami mestského zastupiteľstva a pravidelného monitorovania stavu chodníkov boli vybrané lokality, ktoré vyžadujú najnutnejšie zásahy.

V pripravovanej druhej etape by mali byť rekonštruované viaceré úseky existujúcich chodníkov, ako aj vybudované nové úseky v rôznych častiach mesta. Medzi nimi je napríklad nové parkovisko na Ulici 1. mája, nový chodník na Ulici Kapitána Nálepku a chodník na Ulici Jesenského.

Ako uviedol primátor Peter Vološin, zatiaľ nevedia koľko z chodníkov sa podarí zrealizovať v druhej etape, bude to závisieť od cien jednotlivých úsekov v projektovej dokumentácii. „Veríme, že čo najviac. Aj ak sa všetky nestihnú v druhej alebo tretej etape, budeme mať pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu, takže po vyčlenení ďalších finančných prostriedkov budeme môcť pokračovať v realizácii,“ uviedol Vološin.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí