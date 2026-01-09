< sekcia Regióny
V Snine sa v roku 2025 narodilo 202 detí, zomrelo 233 obyvateľov
Ďalších 25 Sninčanov sa narodilo mimo mesta.
Autor TASR
Snina 9. januára (TASR) - V sninskej nemocnici sa v priebehu roka 2025 narodilo celkovo 202 detí. Miernu prevahu mali dievčatá - 103, zatiaľ čo chlapcov bolo 99. Z celkového počtu novorodencov malo 80 detí trvalý pobyt v Snine. Ako samospráva informuje na webovej stránke, ďalších 25 Sninčanov sa narodilo mimo mesta.
Medzi najčastejšie chlapčenské mená patrili Adam, Šimon, Jakub a Martin. U dievčat dominovali Eliška, Natália, Karin a Mia. Rodičia však siahali aj po menej tradičných menách. Medzi chlapcami sa objavili mená ako Liam, Matteo či Nathan, u dievčat vybrali napríklad Ária, Aurora, Eava, Ellien, Molly, Prea, Selin a Tali.
Vlani v meste evidovali 70 sobášov. „V knihe úmrtí bolo zaznamenaných 233 zápisov, z toho s trvalým pobytom v meste Snina zomrelo 103 občanov. Mimo nášho mesta zomrelo 53 Sninčanov,“ doplnila radnica. Počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Snina k 31. decembru 2025 dosiahol 18.060.
