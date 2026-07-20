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V Snine sa začala výstavba, vznikne 24 nájomných bytov
Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi, spoločnosti Reinter, a začali aj prvé stavebné práce.
Autor TASR
Snina 20. júla (TASR) - V Snine sa v pondelok začala výstavba nového bytového domu s 24 jedno-, dvoj- a trojizbovými nájomnými bytmi. Pôjde o prvý bytový dom, ktorý mesto postaví po 16 rokoch. Ako informovala samospráva, celková hodnota projektu predstavuje 2,59 milióna eur.
Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi, spoločnosti Reinter, a začali aj prvé stavebné práce. „Chcem vás zároveň ubezpečiť, že za vyrúbané stromy bude zrealizovaná náhradná výsadba,“ uviedol primátor Peter Vološin.
Ministerstvo dopravy SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 920.720 eur a Štátny fond rozvoja bývania úver vo výške 1.381.080 eur. Spoluúčasť mesta vrátane vybudovania technickej infraštruktúry dosiahne 86.317 eur.
Projektovú dokumentáciu vypracoval Tomáš Venháč z Ateliéru 23. Mesto má podľa primátora pripravenú aj architektonickú štúdiu ďalších dvoch bytových domov, aby mohlo v prípade záujmu pokračovať vo výstavbe nájomného bývania.
Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi, spoločnosti Reinter, a začali aj prvé stavebné práce. „Chcem vás zároveň ubezpečiť, že za vyrúbané stromy bude zrealizovaná náhradná výsadba,“ uviedol primátor Peter Vološin.
Ministerstvo dopravy SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 920.720 eur a Štátny fond rozvoja bývania úver vo výške 1.381.080 eur. Spoluúčasť mesta vrátane vybudovania technickej infraštruktúry dosiahne 86.317 eur.
Projektovú dokumentáciu vypracoval Tomáš Venháč z Ateliéru 23. Mesto má podľa primátora pripravenú aj architektonickú štúdiu ďalších dvoch bytových domov, aby mohlo v prípade záujmu pokračovať vo výstavbe nájomného bývania.