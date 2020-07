V Snine voda poškodila komunikácie, v Palote reguláciu potoka

Snina/Belá nad Cirochou/Palota 20. júla (TASR) – Silná zrážková činnosť včera popoludní spôsobila v okrese Snina najväčšie škody priamo v okresnom meste. Ako sa pre TASR vyjadril vedúci odboru krízového riadenia tamojšieho okresného úradu Roman Gallik, záplavy zapríčinili poškodenie cestných komunikácií na približne desiatich uliciach. V obci Palota v okrese Medzilaborce valiaca sa voda poškodila reguláciu vodného toku Vydranka.



V Snine, kde voda zatopila aj záhrady a suterénne časti približne 100 rodinných domov, zasadá v pondelok v súvislosti so situáciou krízový štáb. Stále tu platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Voda tu v nedeľu podvečer zaplavila aj štátnu cestu I/74, ktorá bola do večerných hodín neprejazdná.



„Dnes sú tam mechanizmy správy a údržby ciest, ktorá túto komunikáciu čistí a čistí aj rigol, v ktorom bola zapchatá jedna skruž. Je tam približne deväť nákladných áut nánosu, ktorý prišiel z poľa," doplnil Gallik.



Podľa jeho ďalších slov v susednej obci Belá nad Cirochou hlásilo škodové udalosti viacero obyvateľov. Zatopených tu bolo približne 20 rodinných domov. V obci tiež na cestnom moste na ceste I/74 zaznamenali narušenie chodníka. Tretí stupeň povodňovej aktivity tu v pondelok k 10:00 odvolali, druhý stupeň však je naďalej vyhlásený.



V obci Stakčín, kde sa takisto v nedeľu podvečer vyskytli záplavy, si podľa Gallika pri odstraňovaní ich následkov pomohli aj vďaka dobrovoľným hasičom svojpomocne.



V prípade opakujúcich sa výdatných dažďov sa problémov súvisiacich s vybrežením vodného toku Vydranka obáva starosta obce Palota v okrese Medzilaborce Vasiľ Bomberovič.



„Zoberie to celú reguláciu potoka," opísal situáciu po tom, čo mala reguláciu potoka v nedeľu večer narušiť prívalová vlna.



Ak sa jej narušené panely vytrhnú, môže dôjsť k zataraseniu mostov, ktorých je podľa jeho slov v obci ponad Vydranku niekoľko. Škody na obecnom majetku sa týkajú domu smútku, na ktorom praskol roh budovy, v pivnici obecného úradu spadol sadrokartónový strop. Najpostihnutejšej spomedzi domácností poskytol starosta v pondelok pomoc v podobe pracovnej sily.