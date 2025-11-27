< sekcia Regióny
V Snine vymenia ďalšie osvetlenie, modernizácia sa týka troch lokalít
Nové LED svietidlá by mali pribudnúť v troch lokalitách. Na Sídlisku Kukučínova má byť inštalovaných 43 svietidiel s predpokladanou cenou 103.609,53 eura.
Autor TASR
Snina 27. novembra (TASR) - Mesto Snina plánuje pokračovať v modernizácii verejného osvetlenia, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť, komfort pre obyvateľov a znížiť energetickú náročnosť. V uplynulom roku vymenili približne 300 svietidiel. Ako informovala samospráva, v roku 2026 plánujú inštalovať ďalších 107 svetiel.
Nové LED svietidlá by mali pribudnúť v troch lokalitách. Na Sídlisku Kukučínova má byť inštalovaných 43 svietidiel s predpokladanou cenou 103.609,53 eura. V parku pri kostole je naplánovaná výmena 21 svietidiel v hodnote 43.171,51 eura. Na uliciach Kpt. Nálepku a Sládkovičova má pribudnúť ďalších 43 svietidiel, pričom náklady sa odhadujú na 59.999,99 eura.
„Cieľom je zabezpečiť bezpečné, moderné a ekologické osvetlenie, ktoré zvýši komfort občanov, bezpečnosť v tmavých častiach mesta a zároveň bude energeticky úsporné,“ uviedla samospráva.
