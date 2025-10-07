< sekcia Regióny
V Snine začali s realizáciou výstavby urnového hája na novom cintoríne
Projekt výstavby kolumbária je rozdelený do troch etáp.
Autor TASR
Snina 7. októbra (TASR) - Mesto Snina začalo s realizáciou výstavby urnového hája na novom cintoríne. Financovanie projektu je zabezpečené z rozpočtu mesta. Ako TASR informoval Slavomír Štofik z kancelárie primátora, zhotoviteľom je Mestský podnik Snina, ktorý bude zodpovedný za všetky práce spojené s výstavbou jednotlivých objektov a úprav areálu.
Projekt výstavby kolumbária je rozdelený do troch etáp. V prvej fáze sa začne s realizáciou dvoch etáp, ktorých celkové náklady predstavujú 45.770,81 eura s DPH. V rámci prvej časti budú zrealizované terénne a parkové úpravy, výstavba základov kolumbárií, samotné kolumbáriá a inštalácia mobiliáru vrátane osvetlenia. Druhá etapa bude nadväzovať pokračovaním úprav a doplnením ďalších prvkov mestského mobiliáru.
„Na našom novom cintoríne však už dlhší čas narážame na problém - voľné miesta pre urnové hroby sa rýchlo míňajú. Aj preto sme už pred časom začali pracovať na projekte urnového hája/kolumbária na novom cintoríne, ktorý prinesie nové, moderné a dôstojné miesto pre posledný odpočinok našich blízkych zosnulých,“ uviedol primátor Peter Vološin.
