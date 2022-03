V Snine zvažujú zriadiť kurz slovenčiny pre ukrajinských utečencov

Snina 28. marca (TASR) – Uľahčiť vojnovým utečencom z Ukrajiny začleniť sa do slovenskej spoločnosti plánujú v meste Snina zriadením kurzu slovenského jazyka pre dospelých. Začať by sa mal v apríli. Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia školstva a mládeže mestského úradu Jana Ščerbáková, či ho bude realizovať miestne štátne gymnázium alebo samospráva, bude známe do konca tohto týždňa.



Popoludňajší jazykový kurz pre ukrajinské deti už aktuálne dvakrát týždenne realizuje Základná škola P. O. Hviezdoslava. Spomedzi spolu 12 ukrajinských žiakov, ktorí sa zaradili do vzdelávacieho procesu v sninských základných školách, ju ich navštevuje najviac. Ščerbáková nevylučuje, že v prípade potreby sa rozsah vyučovacích hodín slovenského jazyka v budúcnosti rozšíri. Situácia s ukrajinskými žiakmi v mestských ZŠ sa však podľa jej slov mení "zo dňa na deň".



Školy zatiaľ pomoc asistentov pri výučbe ukrajinských žiakov nepotrebovali. "Vyučovanie prebieha bez asistentov, učitelia doslova oprašujú svoju rusínčinu, ukrajinčinu a ruštinu, aby sa dokázali čo najviac so žiakmi zblížiť," priblížila Ščerbáková s tým, že zariadenia sa tiež snažia vytvoriť pre ukrajinských žiakov v triednych kolektívoch priateľské a príjemné podmienky.



Aj napriek tomu, že mesto v piatich zo svojich šiestich materských škôl (MŠ) disponuje voľnými kapacitami, žiadosti o zaradenie ukrajinských detí do predprimárneho vzdelávacieho procesu zatiaľ samospráva nezaznamenala.