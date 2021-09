V Sninskom okrese nie je v karanténe žiadna trieda MŠ ani ZŠ

Humenné 27. septembra (TASR) – Aj napriek tomu, že okres Snina je v prvom stupni ohrozenia COVID automatu (červená fáza) už od pondelka 20. septembra, v karanténe sa pre výskyt nového koronavírusu zatiaľ neocitli žiadni žiaci z materských škôl (MŠ) ani základných škôl (ZŠ). Spomedzi miest a obcí troch okresov horného Zemplína evidujú najviac karantenizovaných žiakov v meste Humenné. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla Lenka Lesňáková, poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom.



"V okresoch Snina, Medzilaborce a Humenné je aktuálne desať tried v ZŠ v karanténe, a to deväť tried v okrese Humenné a jedna trieda v okrese Medzilaborce," uviedla s tým, že RÚVZ zatiaľ v regióne neeviduje žiadnu materskú či ZŠ, ktorá by bola pre výskyt ochorenia COVID-19 uzavretá úplne.



Ako Lesňáková doplnila, najviac tried, ktorým RÚVZ nariadil pre nový koronavírus karanténu, je na humenskej ZŠ Pugačevova. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke mesta ich bolo k pondelku spolu šesť, žiaci štyroch z nich by sa k prezenčnému vyučovaniu mali vrátiť v utorok 28. septembra.