Sninský okres eviduje 90 mláďat bociana bieleho

Snina 19. júla (TASR) – Z pohľadu výsledkov hniezdenia bocianov v okrese Snina patrí tento rok k tým úspešnejším, informuje o tom Správa Národného parku (NP) Poloniny na svojej webovej stránke. Ako uvádza, zaznamenali 90 vyvedených mláďat, čo je najviac v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.



Podľa údajov z tohtoročného Informačného spravodaja o bocianovi bielom v okrese Snina vyplýva, že celkovo preskúmali 62 hniezd a hniezdnych stanovíšť. Z nich je v 20 obciach obsadených 42. Vzhľadom na tento počet mohlo byť podľa NP Poloniny viac vyvedených mláďat. „Na výsledok mal vplyv ich neskorší prílet, keďže sa bociany viac ako desať dní zdržali a zastavili pred Marmarským morom. Bolo tam nepriaznivé počasie - búrky, dážď a vietor, a tak vyčkávali,“ uvádza s tým, že ďalší významný vplyv malo na hniezdenie počasie, a to studený apríl a výdatné lokálne úhrny zrážok v máji a júni. Najviac bocianích hniezd je v Dlhej nad Cirochou, kde dokopy zaevidovali 29 mláďat.



Počas monitoringu zaznamenali aj naliehavú potrebu údržby siedmich z nich. „Súvisí s vekom kovovej podložky, preťažením hniezda hniezdnym materiálom či excentricky postavenou stavbou hniezda (je predpoklad zrútenia hniezda) v obciach Dlhé nad Cirochou, Stakčínska Roztoka, Ubľa a Ulič,“ spresňuje NP Poloniny. Čo sa týka nových hniezd, spozorovali ich celkovo desať.



V okrese Snina sú hniezda bociana bieleho rozvrstvené od nadmorskej výšky 170 do 550 metrov. Prilietajú koncom marca až začiatkom apríla. Tento rok zaznamenali prvé pozorovanie 17. marca, a to štyroch jedincov bociana bieleho pri obci Jalová.



Monitoring hniezd tohto vtáka vykonáva Správa NP Poloniny každoročne začiatkom júla od roku 2003. Hniezda sa monitorujú na celom území Slovenska.