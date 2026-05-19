V SNM otvoria výstavu Bulharské staroveké poklady
Súčasťou vernisáže so začiatkom o 17.00 h bude prednáška o Trákoch profesorky Valérie Fol a kurátorky Alexandry Milanovej.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Bulharské staroveké poklady je názov výstavy, ktorú v utorok slávnostne otvoria v priestoroch sídelnej budovy Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. „Vytvorila ju pracovná skupina Ústavu balkanistiky s Centrom trákológie Bulharskej akadémie vied ako súčasť vedeckého programu Rozvoj bulharistiky v zahraničí,“ približuje výstavný projekt bratislavský Bulharský kultúrny inštitút.
Tvorí ho 26 panelov o rozmeroch 70 krát 100 centimetrov. Návštevníkom múzea predstavia fotografie umelecky spracovaných zlatých a strieborných predmetov mimoriadnej historickej hodnoty - vzácne nádoby, šperky, zbrane a ďalšie artefakty nálezov na území dnešného Bulharska. „Medzi nimi sú skvosty svetoznámeho Panagjurského pokladu, vzory Varnenskej nekropoly z doby medenej, Borovského Vlčitrnského, Letniškého, Rogozenského a iných pokladov,“ uvádza organizátor výstavy. Predstavené predmety sú podľa neho neoceniteľným svedectvom vysokého umeleckého štýlu staroveku a prekvapujú pozoruhodnou ornamentálnosťou a filigránstvom.
Súčasťou vernisáže so začiatkom o 17.00 h bude prednáška o Trákoch profesorky Valérie Fol a kurátorky Alexandry Milanovej.
Výstavu organizuje Bulharský kultúrny inštitút v spolupráci so Štátnym kultúrnym inštitútom Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej republiky pod záštitou mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku Snežany Joveva-Dimitrovej.
„Je to moje posledné kultúrne podujatie na Slovensku,“ uviedla pre TASR odchádzajúca riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave Vania Radeva, ktorá sa po vyše 12 rokoch pôsobenia v Slovenskej republike vracia späť do Bulharska. „Milujem Slovákov, milujem Slovensko,“ podčiarkla Radeva.
