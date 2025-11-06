< sekcia Regióny
VIDEO: V SNM otvorili výstavu francúzskych fotografov
Ako uviedla pre TASR kurátorka výstavy Adriana Daneková, výstava približuje fotografický cyklus, ktorý vznikal počas viac než štyroch desaťročí.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) otvorilo uplynulú stredu v sídelnej budove v Bratislave výstavu francúzskych fotografov Clauda a Marie-José Carretovcov s názvom Blízki a vzdialení. Pripravilo ju v spolupráci so SNM v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku.
Ako uviedla pre TASR kurátorka výstavy Adriana Daneková, výstava približuje fotografický cyklus, ktorý vznikal počas viac než štyroch desaťročí. Manželia Claude a Marie-José Carretovci žijú v meste Rennes v Bretónsku, na severozápade Francúzska. Claude sa fotografii venuje od 70. rokov a Marie-José od 80. rokov 20. storočia. Ich vášňou je krajinná a reportážna fotografia, no ich srdce si získalo Slovensko - konkrétne južná časť stredného a východné Slovensko.
„Je to veľmi citlivý a zaujímavý vhľad a pohľad do života Rómov u nás,“ dodala kurátorka k výstave fotografov, ktorí v roku 1984 dostali oficiálne pozvanie od československého veľvyslanectva v rámci kultúrneho partnerstva medzi mestami Rennes a Brno, aby navštívili Československo. Ich cesta viedla do Klenovca, kde ich pôvodným zámerom bolo zachytiť krajinu a miestne zvyky. Integrálnou súčasťou tohto prostredia sú aj rómske komunity - ich kultúra a tradície. „Carretovcom sa aj napriek tomu, že neovládajú slovenský či rómsky jazyk, podarilo v priebehu niekoľkých desiatok rokov nadviazať s mnohými Klenovčanmi z Dolinky priateľské vzťahy. Zo spočiatku neznámych a cudzích Francúzov zďaleka sa postupne stali blízki ľudia,“ približuje múzeum.
Carretovci sa podľa kurátorky sami označujú za „fotografov okamihu“ - začnú fotografovať až vtedy, keď cítia, že splynuli s prostredím a nastal ten správny moment. „Zachytávajú rodinné udalosti, slávnosti i tiché chvíle každodennosti. Ich fotografie sú viac než umeleckým dielom - sú nositeľmi spomienok, mostom medzi prítomnosťou a minulosťou,“ poznamenáva Daneková k umelcom, ktorým sa Klenovec stal srdcovým miestom, no postupne navštívili aj Hnúšťu, Kokavu nad Rimavicou, Rakúsy, Kežmarok, Veľkú Lomnicu, Poprad, Detvu a ďalšie slovenské lokality. Všade si získali priateľov.
Tvorba Carretovcov presiahla hranice Slovenska - navštívili Ukrajinu, Moldavsko či Rumunsko. Ich fotografie prezentovali na výstavách vo Francúzsku, Belgicku, Poľsku i Nemecku. V roku 1996 vydali spolu s rómskym spisovateľom Matéom Maximoffom knihu Les Angesdudestin (Anjeli osudu).
Výstava fotografií Clauda a Marie-José Carretovcov - Blízki a vzdialení potrvá v SNM do 31. januára 2026. Je súčasťou 35. Mesiaca fotografie.
Ako uviedla pre TASR kurátorka výstavy Adriana Daneková, výstava približuje fotografický cyklus, ktorý vznikal počas viac než štyroch desaťročí. Manželia Claude a Marie-José Carretovci žijú v meste Rennes v Bretónsku, na severozápade Francúzska. Claude sa fotografii venuje od 70. rokov a Marie-José od 80. rokov 20. storočia. Ich vášňou je krajinná a reportážna fotografia, no ich srdce si získalo Slovensko - konkrétne južná časť stredného a východné Slovensko.
„Je to veľmi citlivý a zaujímavý vhľad a pohľad do života Rómov u nás,“ dodala kurátorka k výstave fotografov, ktorí v roku 1984 dostali oficiálne pozvanie od československého veľvyslanectva v rámci kultúrneho partnerstva medzi mestami Rennes a Brno, aby navštívili Československo. Ich cesta viedla do Klenovca, kde ich pôvodným zámerom bolo zachytiť krajinu a miestne zvyky. Integrálnou súčasťou tohto prostredia sú aj rómske komunity - ich kultúra a tradície. „Carretovcom sa aj napriek tomu, že neovládajú slovenský či rómsky jazyk, podarilo v priebehu niekoľkých desiatok rokov nadviazať s mnohými Klenovčanmi z Dolinky priateľské vzťahy. Zo spočiatku neznámych a cudzích Francúzov zďaleka sa postupne stali blízki ľudia,“ približuje múzeum.
Carretovci sa podľa kurátorky sami označujú za „fotografov okamihu“ - začnú fotografovať až vtedy, keď cítia, že splynuli s prostredím a nastal ten správny moment. „Zachytávajú rodinné udalosti, slávnosti i tiché chvíle každodennosti. Ich fotografie sú viac než umeleckým dielom - sú nositeľmi spomienok, mostom medzi prítomnosťou a minulosťou,“ poznamenáva Daneková k umelcom, ktorým sa Klenovec stal srdcovým miestom, no postupne navštívili aj Hnúšťu, Kokavu nad Rimavicou, Rakúsy, Kežmarok, Veľkú Lomnicu, Poprad, Detvu a ďalšie slovenské lokality. Všade si získali priateľov.
Tvorba Carretovcov presiahla hranice Slovenska - navštívili Ukrajinu, Moldavsko či Rumunsko. Ich fotografie prezentovali na výstavách vo Francúzsku, Belgicku, Poľsku i Nemecku. V roku 1996 vydali spolu s rómskym spisovateľom Matéom Maximoffom knihu Les Angesdudestin (Anjeli osudu).
Výstava fotografií Clauda a Marie-José Carretovcov - Blízki a vzdialení potrvá v SNM do 31. januára 2026. Je súčasťou 35. Mesiaca fotografie.