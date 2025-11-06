Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: V SNM otvorili výstavu francúzskych fotografov

Ako uviedla pre TASR kurátorka výstavy Adriana Daneková, výstava približuje fotografický cyklus, ktorý vznikal počas viac než štyroch desaťročí.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) otvorilo uplynulú stredu v sídelnej budove v Bratislave výstavu francúzskych fotografov Clauda a Marie-José Carretovcov s názvom Blízki a vzdialení. Pripravilo ju v spolupráci so SNM v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku.

Ako uviedla pre TASR kurátorka výstavy Adriana Daneková, výstava približuje fotografický cyklus, ktorý vznikal počas viac než štyroch desaťročí. Manželia Claude a Marie-José Carretovci žijú v meste Rennes v Bretónsku, na severozápade Francúzska. Claude sa fotografii venuje od 70. rokov a Marie-José od 80. rokov 20. storočia. Ich vášňou je krajinná a reportážna fotografia, no ich srdce si získalo Slovensko - konkrétne južná časť stredného a východné Slovensko.



„Je to veľmi citlivý a zaujímavý vhľad a pohľad do života Rómov u nás,“ dodala kurátorka k výstave fotografov, ktorí v roku 1984 dostali oficiálne pozvanie od československého veľvyslanectva v rámci kultúrneho partnerstva medzi mestami Rennes a Brno, aby navštívili Československo. Ich cesta viedla do Klenovca, kde ich pôvodným zámerom bolo zachytiť krajinu a miestne zvyky. Integrálnou súčasťou tohto prostredia sú aj rómske komunity - ich kultúra a tradície. „Carretovcom sa aj napriek tomu, že neovládajú slovenský či rómsky jazyk, podarilo v priebehu niekoľkých desiatok rokov nadviazať s mnohými Klenovčanmi z Dolinky priateľské vzťahy. Zo spočiatku neznámych a cudzích Francúzov zďaleka sa postupne stali blízki ľudia,“ približuje múzeum.

Carretovci sa podľa kurátorky sami označujú za „fotografov okamihu“ - začnú fotografovať až vtedy, keď cítia, že splynuli s prostredím a nastal ten správny moment. „Zachytávajú rodinné udalosti, slávnosti i tiché chvíle každodennosti. Ich fotografie sú viac než umeleckým dielom - sú nositeľmi spomienok, mostom medzi prítomnosťou a minulosťou,“ poznamenáva Daneková k umelcom, ktorým sa Klenovec stal srdcovým miestom, no postupne navštívili aj Hnúšťu, Kokavu nad Rimavicou, Rakúsy, Kežmarok, Veľkú Lomnicu, Poprad, Detvu a ďalšie slovenské lokality. Všade si získali priateľov.

Tvorba Carretovcov presiahla hranice Slovenska - navštívili Ukrajinu, Moldavsko či Rumunsko. Ich fotografie prezentovali na výstavách vo Francúzsku, Belgicku, Poľsku i Nemecku. V roku 1996 vydali spolu s rómskym spisovateľom Matéom Maximoffom knihu Les Angesdudestin (Anjeli osudu).

Výstava fotografií Clauda a Marie-José Carretovcov - Blízki a vzdialení potrvá v SNM do 31. januára 2026. Je súčasťou 35. Mesiaca fotografie.
