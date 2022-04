Slovenské národné múzeum predstaví tvorbu Pavla Hajka

Martin 26. apríla (TASR) – Tvorbu insitného maliara z Kovačice Pavla Hajka predstavia na výstave, ktorú sprístupnia v stredu 27. apríla v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine - Etnografickom múzeu. TASR o tom informovala Milena Kiripolská z oddelenia prezentácie a marketingu SNM v Martine.



Pripomenula, že sedemdesiatročný umelec namaľoval svoj prvý obraz v roku 1973. "Kohútovi, hlavnej téme svojej tvorby, sa začal venovať o dva roky neskôr. Predstavuje pre neho symbol dobra, slnka, odvahy, rozkoše a zároveň je ako zrodený pre výtvarníka a jeho paletu," uviedla Kiripolská.



Pavel Hajko sa vyučil za stolára, no do povedomia verejnosti vstúpil ako jeden z najznámejších insitných maliarov zo srbskej Vojvodiny. "V roku 1981 vstúpil do Spolku insitných maliarov v Kovačici a od roku 1992 sa venuje výlučne maliarstvu. Obrazy prezentoval na desiatkach samostatných a viac ako stovke kolektívnych výstav. Jeho diela sú zastúpené v galériách naivného umenia i v súkromných zbierkach doma i v zahraničí," doplnila Kiripolská.



Výstava bude v SNM v Martine – Etnografickom múzeu sprístupnená do 31. júla 2022.