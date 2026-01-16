< sekcia Regióny
DRÁMA PRI TRENČÍNE: V Soblahove horela dodávka
Autor TASR
Soblahov 16. januára (TASR) - Zásah trenčianskych hasičov si v stredu (14. 1.) popoludní vyžiadal požiar dodávky v Soblahove (okres Trenčín). Pri udalosti sa nikto nezranil, príčiny požiaru zisťujú. Informovalo o tom v piatok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Vozidlo sa nachádzalo odstavené na miestnom parkovisku. Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiar zasiahol celú motorovú časť, interiér, ako aj úložný priestor auta. Vodič, ktorý sa požiar pokúšal uhasiť pomocou ručných hasiacich prístrojov, sa bez viditeľných zranení nachádzal mimo postihnutého automobilu.
„Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch vymedzili miesto udalosti a za účelom lokalizácie a následnej likvidácie požiaru nasadili dva hasebné prúdy. Následne po zlikvidovaní požiaru vozidlo skontrolovali termovíznou kamerou, vykonali záverečný prieskum požiariska, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície a zisťovateľovi príčin vzniku požiarov,“ uviedol HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
