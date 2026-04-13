V sobotu budú upratovať bratislavské brehy Dunaja
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Už najbližšiu sobotu (18. 4.) môžu záujemcovia prispieť k poupratovaniu bratislavských brehov Dunaja. Akciu v Petržalke i Karloveskej zátoke organizuje Asociácia bratislavských vodáckych klubov.
„Stačí si priniesť rukavice a vrece, keďže podľa skúseností z minulých akcií sa v dunajskej zeleni nájdu, žiaľ, všelijaké odpadky,“ informuje na sociálnej sieti bratislavská mestská časť Karlova Ves.
Miestom zrazu tých, ktorí chcú pomôcť, je v sobotu o 10.00 h v Karloveskej zátoke priestor pri Klube vodných športov, v Petržalke pri Vodáckom klube Dunajčík.
Každý, kto sa aktívne zúčastní upratovania, sa môže po jeho skončení povoziť na loďkách na Dunaji alebo Karloveskom ramene.
