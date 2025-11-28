< sekcia Regióny
V sobotu budú v niektorých lokalitách redukovať diviačiu zver
Poľovať sa bude v lokalitách Čierne háje, Dušianica, Žadovec, Dolinky, Vrch potočie od 8.00 do 15.00 h.
Autor TASR
Považská Bystrica 28. novembra (TASR) - Zníženie stavov diviačej zveri v niektorých častiach Považskej Bystrice je hlavným cieľom sobotnej (29. 11.) spoločnej poľovačky. Na základe informácie poľovníckeho združenia Snožek o tom informovala považskobystrická radnica na svojej webovej stránke.
„Dbajte prosím na vlastnú bezpečnosť a zbytočne sa nezdržiavajte v týchto lokalitách,“ zdôrazňuje mesto.
