V sobotu čaká mesto Bratislava Dobrý trh s témou Umenie spolužitia
Okrem Panenskej ulice bude možné Dobrý trh navštíviť aj na Lýcejnej, Konventnej a Podjavorinskej.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - V sobotu čaká Bratislavu od 10.00 do 17.00 h na Panenskej ulici a v okolí Dobrý trh s témou Umenie spolužitia. Návštevníci sa môžu tešiť na trhovníkov, sprievodné aktivity, detský Dobrý trh, ulicu na hranie, diskusie, koncerty, detské divadlá, komunitnú ulicu, prezentáciu aktivít neziskových organizácií a iné. Na Dobrý trh je dobrovoľné vstupné. Organizátori o tom informujú na sociálnej sieti.
„Témou vydania bude opäť Umenie spolužitia, keďže vedieť spolu žiť a spolupracovať je čoraz dôležitejšie. A povedzme si na rovinu... to je umenie! Sprevádzať nás budú kultúra a tvorenie, ktoré vnímame ako kľúčové nástroje na rozvoj komunitného života a prehlbovanie dobrých vzťahov,“ priblížili z Dobrého trhu s tým, že si posvietia na spoluprácu, vzájomný kontakt, ale aj na lepšiu sociálnu a dopravnú mobilitu v susedstve.
Okrem Panenskej ulice bude možné Dobrý trh navštíviť aj na Lýcejnej, Konventnej a Podjavorinskej. Súčasťou dňa bude aj program v Starom Lýceu a v susedských prevádzkach a dvoroch.
„Upozorňujeme návštevníkov a návštevníčky Dobrého trhu, že v priebehu podujatia môže byť zhotovovaný fotografický alebo videozáznam. Účasťou na podujatí dávajú návštevníci organizátorovi súhlas s jeho vyhotovením,“ dodali organizátori.
