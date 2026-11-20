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V sobotu čiastočne odklonia dopravu z tunela Horelica
Dôvodom je oprava poklopov na viac ako štvorkilometrovom úseku cesty I/11A za tunelom Horelica.
Autor TASR
Čadca 20. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v sobotu 21. novembra na niekoľko hodín krátkodobo obmedzí dopravu v tuneli Horelica a na priľahlom úseku diaľnice D3 v smere zo Žiliny do Čadce. TASR o tom v piatok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Dôvodom je oprava poklopov na viac ako štvorkilometrovom úseku cesty I/11A za tunelom Horelica. „Potrebné práce začnú o 8.00 h a skončia v ten istý deň poobede. Pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj motoristov je nevyhnutná čiastočná uzávera cesty I/11A a diaľnice D3 výlučne v smere Žilina - Čadca,“ uviedli diaľničiari.
Doprava bude presmerovaná v smere zo Žiliny do Čadce z cesty I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B na cestu I/11A. Diaľničiari apelujú na motoristov, aby zvýšili opatrnosť a sledovali dopravné značenie.
Dôvodom je oprava poklopov na viac ako štvorkilometrovom úseku cesty I/11A za tunelom Horelica. „Potrebné práce začnú o 8.00 h a skončia v ten istý deň poobede. Pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj motoristov je nevyhnutná čiastočná uzávera cesty I/11A a diaľnice D3 výlučne v smere Žilina - Čadca,“ uviedli diaľničiari.
Doprava bude presmerovaná v smere zo Žiliny do Čadce z cesty I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B na cestu I/11A. Diaľničiari apelujú na motoristov, aby zvýšili opatrnosť a sledovali dopravné značenie.