Žilinská univerzita v sobotu hostí národné finále robotickej súťaže

Žilina 14. marca (TASR) - Takmer 250 účastníkov z celého Slovenska očakávajú v sobotu 15. marca organizátori národného finále robotickej súťaže First Lego League (FLL), ktoré hostí Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA). Informovala o tom Zuzana Mikušová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



Národné finále je vyvrcholením sezóny, v ktorej sa na programe FLL v jeho troch vekových kategóriách zúčastnilo vyše 250 tímov z celého Slovenska. "V kategórii Challenge od deväť do 16 rokov sa zúčastnilo 96 tímov, ktoré sa niekoľko mesiacov venovali výskumu, riešeniu problémov, programovaniu a konštruovaniu, aby postavili autonómneho robota, ktorý plní určené misie v robotickej hre, a vytvorili inovatívne riešenia zvoleného výskumného projektu," priblížila Mikušová.



Svoje výsledky následne predviedli na ôsmich regionálnych turnajoch, organizovaných dobrovoľníkmi v Bratislave, Trnave, Žiline, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach. Do národného finále v Žiline postúpilo z regionálnych turnajov 14 najlepších tímov.



"Súčasťou národného finále bude i festival tímov v kategórii Explore od šesť do desať rokov, na ktorom očakávame účasť šiestich pozvaných tímov z celého Slovenska. Tie predvedú svoje jedinečné modely vyrobené z LEGO kociek inšpirované tohtoročnou témou a poháňané pomocou stavebníc LEGO Education," dodala Mikušová.