V sobotu hostí UNIZA národné finále robotickej súťaže
Autor TASR
Žilina 13. marca (TASR) - Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) bude hostiť v sobotu 14. marca účastníkov národného finále robotickej súťaže First Lego League (FLL). Informovala o tom Martina Sláviková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA. Doplnila, že národné finále je vyvrcholením sezóny, v ktorej sa programu FLL v jeho troch vekových kategóriách zúčastnilo vyše 350 tímov z celého Slovenska.
„V kategórii Challenge od 9 do 16 rokov sa zúčastnilo 92 tímov, ktoré sa niekoľko mesiacov venovali výskumu, riešeniu problémov, programovaniu a konštruovaniu, aby postavili autonómneho robota, ktorý plní určené misie v robotickej hre a vytvorili inovatívne riešenia zvoleného problému súvisiaceho s archeológiou, ktorej je venovaný tento ročník,“ priblížila Sláviková.
Svoje výsledky následne predviedli na ôsmich regionálnych turnajoch, organizovaných dobrovoľníkmi v Bratislave, Trnave, Žiline, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach. Do národného finále v Žiline postúpilo z regionálnych turnajov 14 najlepších tímov.
„Súčasťou národného finále bude i festival tímov v kategórii Explore od 6 do 10 rokov s účasťou ôsmich pozvaných tímov z celého Slovenska. Tie predvedú svoje jedinečné modely vyrobené z Lego kociek inšpirované tohtoročnou témou a poháňané pomocou stavebníc Lego Education,“ dodala Sláviková.
