< sekcia Regióny
V sobotu na 9 hodín uzavrú železničné priecestie v Brodne
Dôvodom deväťhodinovej uzávery je výmena poškodenej koľajnice v havarijnom stave.
Autor TASR
Žilina 1. októbra (TASR) - Železničné priecestie v žilinskej mestskej časti Brodno bude v sobotu 4. októbra od 8.00 do 17.00 h uzavreté. Ako informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, dôvodom deväťhodinovej uzávery je výmena poškodenej koľajnice v havarijnom stave.
„Počas uzávery bude prejazd umožnený výhradne vozidlám záchranných zložiek. Dopravu v mieste budú riadiť zamestnanci ŽSR, pričom prejazd vozidiel hromadnej dopravy nebude možný,“ uviedla Lániková.
V súvislosti s uzáverou železničného priecestia zmenil Dopravný podnik mesta Žiliny aj konečnú stanicu mestskej hromadnej dopravy a autobusy na linke č. 22 skončia v sobotu 4. októbra svoju trasu na zastávke Brodňanská.
„Počas uzávery bude prejazd umožnený výhradne vozidlám záchranných zložiek. Dopravu v mieste budú riadiť zamestnanci ŽSR, pričom prejazd vozidiel hromadnej dopravy nebude možný,“ uviedla Lániková.
V súvislosti s uzáverou železničného priecestia zmenil Dopravný podnik mesta Žiliny aj konečnú stanicu mestskej hromadnej dopravy a autobusy na linke č. 22 skončia v sobotu 4. októbra svoju trasu na zastávke Brodňanská.