V sobotu na nábreží Dunaja odštartuje 13. ročník dm ženského behu
Na tohtoročný dm ženský beh sa podľa organizátorov prihlásilo skoro dvakrát toľko bežkýň ako vlani.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - V sobotu odštartuje v Bratislave na nábreží Dunaja 13. ročník dm ženského behu. Zaregistrovaných je 10.000 bežkýň, pobeží takmer 900 mám s dcérami. Bežať sa bude na päť- a desaťkilometrovej trati v štyroch kategóriách. Podujatie potrvá od 9.00 do 18.00 h.
„Veľmi nás teší obrovský záujem o dm ženský beh. Tento rok sme si dali ambiciózny cieľ a kapacitu sme zvýšili na 10.000. Vážime si obrovskú podporu bežkýň a je to pre nás zároveň pekný darček, keďže práve tento rok dm oslavuje 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Všetkým účastníčkam a ich fanúšikom želáme v sobotu skvelú zábavu plnú nielen športových zážitkov,“ uviedla skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt Natália Franková.
Na tohtoročný dm ženský beh sa podľa organizátorov prihlásilo skoro dvakrát toľko bežkýň ako vlani. Aj tento rok si budú môcť zmerať sily v tradičných kategóriách - beh jednotlivkýň na päť a desať kilometrov, beh mamy s dcérou a nordic walking. Do kategórie mamy s dcérou sa prihlásilo takmer 900 rodinných dvojíc.
Mestská polícia Bratislava upozorňuje na sociálnej sieti v súvislosti s behom na viacero dopravných obmedzení. V čase od 9.00 do 17.30 h bude uzavretý úsek Pribinovej ulice od Šafárikovho námestia po hotel na Pribinovej ulici. Od 8.30 do 17.30 h bude doprava na Prístavnej ulici smerom na Prístavný most presmerovaná do protismerného jazdného pruhu. Doprava od Prístavného mosta po križovatku Prístavná/Košická bude vedená v jednom jazdnom pruhu a na danom úseku bude znížená rýchlosť. Rovnako bude v tomto čase pre dopravu uzatvorená aj časť Pribinovej ulice od Mosta Apollo po križovatku Pribinova/Prístavná.
