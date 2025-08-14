< sekcia Regióny
V sobotu na niekoľko hodín uzavrú diaľničné tunely Svrčinovec a Poľana
Dôvodom uzávery je servis a preverenie pripravenosti tunelov a záchranných zložiek na potenciálne krízové situácie.
Autor TASR
Svrčinovec 14. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas soboty (16. 8.) na niekoľko hodín uzavrie tunely Svrčinovec a Poľana na kysuckej diaľnici D3. Dôvodom uzávery je servis a preverenie pripravenosti tunelov a záchranných zložiek na potenciálne krízové situácie. TASR o tom vo štvrtok informovala mediálna komunikácia NDS.
Tunely budú pre motoristov neprejazdné od rána do podvečerných hodín. „Tunely sú z pohľadu bezpečnosti veľmi špecifické. Potrebujeme mať stopercentnú istotu, že v prípade krízovej situácie vieme v tuneli rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú situáciu,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Počas sobotnej uzávery tunelov Svrčinovec a Poľana budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu. „Doprava od Čadce do Poľska bude presmerovaná po ceste I/11 cez Český Těšín, a to cez obec Svrčinovec - Zátky. Z diaľnice D3 treba zísť na výjazde 45 smerom na Svrčinovec a Ostravu, odtiaľ pokračovať po ceste I/11,“ priblížila NDS.
V opačnom smere z Poľska na Svrčinovec bude doprava presmerovaná na cestu I/12, ktorá je však vyhradená pre vozidlá s hmotnosťou do 7,5 tony.
