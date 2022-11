V sobotu obmedzia prejazd na Prístavnom moste v smere do Petržalky

Bratislava 4. novembra (TASR) - Diaľnica D1 v úseku Prístavného mosta v smere na Einsteinovu ulicu v Bratislave bude počas soboty (5. 11.) prejazdná s obmedzeniami. "Dôvodom je odstránenie prekrytia mostného záveru a oprava vozovky medzi križovatkami Bratislava-Prievoz a Bratislava-Petržalka," informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Obmedzenie sa týka soboty v čase od 7.30 do 20.00 h. "Práce budú rozdelené na dve etapy, v prvej bude obmedzená doprava v ľavom jazdnom pruhu a v druhej etape v pravom a odstavnom jazdnom pruhu," priblížila. V oboch prípadoch sa čiastočná uzávera týka smeru z Trnavy, na D2. V pravom jazdnom páse diaľnice, teda v smere do Senca a Trnavy, bude Prístavný most prejazdný bez obmedzení.