V sobotu očkujú v Trnavskom kraji proti rakovinotvornému vírusu HPV

Trnava 21. októbra (TASR) - V poradí tretí špeciálny deň očkovania proti ľudskému papilomavírusu (HPV) sa v sobotu koná v Trnavskom kraji. V mestách Trnava, Dunajská Streda a Skalica očkujú záujemcov o prvú, ale aj druhú či tretiu dávku vakcíny. O dobrovoľné očkovanie prejavilo záujem cez webovú registráciu 50 ľudí, uviedol to pre TASR odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý akciu zastrešuje.



K dispozícii je zdravotnícky personál v ambulancii Med-Arch Centrum na Starohájskej v Trnave, Juvenalia na Veľkoblahovskej ceste v Dunajskej Strede a Meda Dva na Ružovej v Skalici. "Zo skúsenosti vieme, že okrem registrovaných možnosť vždy využijú aj nezaregistrovaní záujemcovia, čo im aj umožníme, rovnako tak, ako to bolo aj počas predchádzajúcich špeciálnych dní očkovania," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Počas prvého očkovania na jar tohto roka bola vakcína aplikovaná viac ako 100 záujemcom, pričom približne rovnaký počet zaznamenali aj počas druhého očkovacieho dňa v júni.



Prihlásiť sa mohli a v sobotu môžu prísť do ambulancií mladiství a dospelí vo veku nad deväť rokov. Vakcína je v plnej výške hradená poisťovňou dievčatám a chlapcom vo veku 12 rokov, ktorí ešte nemali 13. narodeniny. Starší záujemcovia môžu využiť finančné benefity, ktoré ponúkajú jednotlivé zdravotné poisťovne.



Ľudský papilomavírus je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Je vysoko nákazlivý a prenáša sa pohlavným stykom. S týmto typom vírusu sa počas života stretne väčšina sexuálne aktívnych mužov a žien. Infekcia sa spočiatku nemusí prejaviť, pričom prvotné príznaky sa môžu objaviť po niekoľkých rokoch.



TTSK pripravuje očkovacie dni pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti v spolupráci s pacientskymi organizáciami Nie rakovine, Liga proti rakovine a strednými zdravotníckymi školami v zriaďovateľstve TTSK.